Չինաստանն առաջին անգամ հրապարակավ ցուցադրեց իր ցամաքային, ծովային և օդային միջուկային ուժերը Ճապոնիայի դեմ տարած հաղթանակին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին նվիրված զանգվածային ռազմական զորահանդեսի ժամանակ։
Չորեքշաբթի օրը կայացած շքերթում ցուցադրվեց Պեկինի ամբողջական միջուկային եռյակը, այդ թվում՝ «JingLei-1» օդային հեռահար հրթիռը, «JuLang-3» սուզանավից արձակվող միջմայրցամաքային հրթիռը, «DongFeng-61» ցամաքային միջմայրցամաքային հրթիռը և «DongFeng-31» միջմայրցամաքային հրթիռի նոր տարբերակը, ըստ պետական «Xinhua» լրատվական գործակալության։
Չինական պետական լրատվամիջոցները զենքերը բնութագրեցին որպես երկրի ռազմավարական «աս»՝ ընդգծելով դրանց դերը «ազգային ինքնիշխանության, անվտանգության և արժանապատվության պաշտպանության» գործում։
Վերլուծաբանները նշեցին, որ ցուցադրությունը ընդգծում է Պեկինի կարողությունը՝ ցամաքում, ծովում և օդում պատասխան հարվածներ հասցնելու, ինչը ժամանակակից միջուկային զսպման հիմնական տարր է։
Զորահանդեսը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Չինաստանի միջուկային զինանոցը ընդլայնվում է ռեկորդային արագությամբ։
Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտը (SIPRI) գնահատեց, որ Պեկինի պաշարները 2025 թվականի սկզբի դրությամբ հասել են մոտ 600 մարտագլխիկի, որը 2023 թվականից ի վեր տարեկան աճում է մոտ 100-ով՝ ինչը ցանկացած միջուկային տերության ամենաարագ աճն է։