Նիգերիայում նավաբեկության հետևանքով մահացել է առնվազն 60 մարդ
Նիգեր նահանգում նավի վրա ավելի քան 100 ուղևոր է եղել, երբ այն բախվել է ջրի տակ գտնվող ծառի կոճղին և շրջվել։
Nigeria boat / AP
4 سبتمبر 2025

Նիգերիայի հյուսիս-կենտրոնական Նիգեր նահանգում ավելի քան 100 ուղևոր տեղափոխող նավի խորտակման հետևանքով առնվազն մահացել է60 մարդ, հայտնել են տեղական պաշտոնյաները։

Նավը երեքշաբթի առավոտյան մեկնել է Մալալե շրջանի Տունգան Սուլեից՝ ուղևորվելով Դուգգա քաղաք՝ ցավակցություն հայտնելու, երբ բախվել է Բորգու տեղական ինքնակառավարման մարմնի Գաուսավա համայնքի մոտակայքում գտնվող ջրի տակ գտնվող ծառի կոճղին։

«Նավակի վթարի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 60-ի։ Տասը մարդ ծանր վիճակում է, և շատերը դեռևս որոնվում են», - չորեքշաբթի օրը «Reuters» լրատվական գործակալությանը հայտնեց Բորգու տեղական ինքնակառավարման մարմնի նախագահ Աբդուլլահի Բաբա Արան։

Վթարը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով ժամը 11:00-ի սահմաններում (10:00 GMT):

Շագումիի շրջանի ղեկավար Սաադու Ինուվա Մուհամմադը հայտնեց, որ դեպքի վայր է ժամանել կարճ ժամանակ անց։

«Նավակը տեղափոխում էր ավելի քան 100 մարդու։ Մենք կարողացանք գետից դուրս բերել 31 դիակ։ Նավակը նույնպես դուրս բերվեց և դուրս բերվեց», - ասաց Արան՝ հավելելով, որ մահացածների մեծամասնության մեջ կանայք և երեխաներ էին։

Չորսը թաղվել են երեքշաբթի օրը՝ իսլամական ծեսերի համաձայն։

Նիգերի նահանգի արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործակալությունը (NSEMA) հայտարարեց, որ տեղի ջրասուզակները և արտակարգ իրավիճակների անձնակազմը շարունակում են փրկարարական աշխատանքները։

Այն հաստատեց 29 մահվան, 50 փրկարարական գործողությունների և երկու անհետ կորած անձանց մասին, բայց ընդունեց, որ մահացածների թիվը աճում է, քանի որ ավելի շատ դիակներ են դուրս բերվել։

Գործակալությունը հայտնեց, որ նավակը գերբեռնված էր և բախվեց ծառի կոճղին, ինչի հետևանքով այն շրջվեց։

Նավային վթարները հաճախակի են Նիգերիայում, մասնավորապես անձրևոտ սեզոնին՝ անվտանգության թույլ կանոնների, գերբնակեցման և վատ պահպանվող նավերի օգտագործման պատճառով։

Վերջին տարիներին ներքին ջրային ուղիներում նմանատիպ միջադեպերի հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են մահացել։

Իշխանությունները հայտարարեցին, որ հետաքննությունը կուսումնասիրի անվտանգության կանոնների պահպանումը և այն, թե արդյոք օպերատորները անտեսել են տարածքում ջրի մակարդակի վերաբերյալ նախազգուշացումները։

