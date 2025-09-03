ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի Վերահսկողության և կառավարական բարեփոխումների հանձնաժողովը հրապարակել է ավելի քան 33,000 էջ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են անարգված ֆինանսիստ և դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էփշտեյնին։ Այս փաստաթղթերը տրամադրվել են Արդարադատության նախարարության (DOJ) կողմից։
Այս քայլը կատարվել է երեքշաբթի օրը, երբ Կենտուկիի հանրապետական ներկայացուցիչ Թոմաս Մասին և Կալիֆորնիայի դեմոկրատ ներկայացուցիչ Ռո Խաննան ներկայացրեցին երկկուսակցական առաջարկ՝ ստիպելու Ներկայացուցիչների պալատին քվեարկել Էփշտեյնի բոլոր փաստաթղթերի հրապարակման օգտին։
Էփշտեյնի բռնությունների զոհերը երեքշաբթի հանդիպել են օրենսդիրների հետ և, ըստ հաղորդումների, պատրաստվում են հրապարակային ելույթ ունենալ չորեքշաբթի մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Վերահսկողության հանձնաժողովի նախագահ Ջեյմս Քոմերը օգոստոսի 5-ին հրամանագիր է ստորագրել՝ պահանջելով փաստաթղթերը, իսկ Արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է, որ կշարունակի տրամադրել փաստաթղթերը՝ միաժամանակ գաղտնազերծելով զոհերի ինքնությունները և մանկական սեռական բռնության նյութերը։
Դեռևս պարզ չէ, թե որքան նոր տեղեկություններ կպարունակեն այս փաստաթղթերը։
Օգոստոսին Նյու Յորքի դաշնային դատավորը մերժեց Արդարադատության նախարարության դիմումը՝ Էփշտեյնի մեծ ժյուրիի փաստաթղթերը գաղտնազերծելու վերաբերյալ՝ միաժամանակ քննադատելով Թրամփի վարչակազմին, որը, ըստ նրա, պահել է մոտ 100,000 էջ փաստաթղթեր, որոնք «գերազանցում են» մեծ ժյուրիի սահմանափակ նյութերը։
‘Անիմաստ’ դիմում
Հանրապետական Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը լրագրողներին ասել է, որ Մասիի դիմումը «անհաջող ձևակերպված» է, քանի որ այն չի ներառում լեզու, որը կպաշտպաներ Էփշտեյնի սեռական բռնության զոհերի ինքնությունները։
Ջոնսոնը նաև նշել է, որ դիմումը «անիմաստ» է Վերահսկողության և կառավարական բարեփոխումների հանձնաժողովի աշխատանքի շնորհիվ, որը երկուշաբթի հրապարակել է հազարավոր էջ փաստաթղթեր։
«Այժմ սա ավելորդ է, և ես կարծում եմ, որ մենք հասնում ենք ցանկալի արդյունքին», - ասել է Ջոնսոնը։
Էփշտեյնը 2019 թվականին հայտնաբերվել է մահացած իր Նյու Յորքի բանտախցում՝ դատավարությանը սպասելիս։ Նա 2008 թվականին մեղավոր է ճանաչվել անչափահասի մարմնավաճառության մեջ ներգրավելու համար։
Իշխանությունները որոշել են, որ Էփշտեյնը ինքնասպանություն է գործել, ինչը հաստատվել է Արդարադատության նախարարության կողմից հուլիսին, երբ հայտարարվել է, որ նա չի սպանվել։
Այս եզրակացությունը, ինչպես նաև Արդարադատության նախարարության հրապարակային հայտարարությունը, որ Էփշտեյնը չուներ հարուստ հաճախորդների ցուցակ, որոնց համար նա անչափահաս աղջիկներ էր տեղափոխում, զայրույթ է առաջացրել Թրամփի «Ամերիկան կրկին մեծ դարձնենք» շարժման (MAGA) աջակիցների շրջանում, որոնք վաղուց պնդում են, որ նրան սպանել են՝ որպես կառավարության կողմից կազմակերպված ծածկույթի մաս՝ Էփշտեյնի ազդեցիկ շրջապատը պաշտպանելու համար։