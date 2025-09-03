Ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության հանձնաժողովի դեմոկրատները մեղադրել են Արդարադատության նախարարությանը Ջեֆրի Էփշտեյնի հետ կապված կարևոր փաստաթղթերը չտրամադրելու մեջ՝ նշելով, որ վերջերս հրապարակված 33,295 էջերից գրեթե բոլորը արդեն հանրային էին:
Երեքշաբթի օրը հանձնաժողովի դեմոկրատները հայտարարեցին, որ նյութերի 97 տոկոսը նախկինում արդեն հասանելի էր դաշնային, նահանգային կամ տեղական իշխանությունների կողմից:
«Այդ 33,000 էջ Էփշտեյնի փաստաթղթերը, որոնք նախագահ Ջեյմս Քոմերը որոշել է «հրապարակել», արդեն հիմնականում հանրային տեղեկատվություն էին։ Ամերիկյան ժողովրդին՝ մի՛ թողեք, որ սա ձեզ խաբի»,- ասացին նրանք՝ հավելելով, որ հրապարակումը չի ներառում «ոչ մի հաճախորդների ցուցակ կամ որևէ բան, որը կբարելավի թափանցիկությունը կամ արդարությունը զոհերի համար»։
Օրենսդիրները պնդում են, որ Արդարադատության նախարարությունը չի կատարել իր իրավական պարտավորությունները՝ տրամադրելու ամբողջական, չխմբագրված փաստաթղթերը՝ միաժամանակ ապահովելով զոհերի պաշտպանությունը և արգելելով մանկական սեռական բռնության նյութերի տարածումը։
Նրանք կոչ արեցին գլխավոր դատախազ Փամ Բոնդիին կատարել ծանուցումը և անհապաղ տրամադրել փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը։
«Ի՞նչ նոր բան կա այդ փաստաթղթերում»
Մասամբ հրապարակումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Կոնգրեսում երկկուսակցական ճնշումը մեծանում է՝ պահանջելով ամբողջական բացահայտում։ Ներկայացուցիչ Թոմաս Մասին (Հանրապետական, Կենտուկի) ասաց, որ փաստաթղթերի հավաքածուն քիչ նոր տեղեկատվություն է պարունակում՝ CBS News-ին հայտնելով. «Ինչ-որ մեկը պետք է ցույց տա մեզ, թե ինչ նոր բան կա այդ փաստաթղթերում»։
Մասին և ներկայացուցիչ Ռո Խաննան (Դեմոկրատ, Կալիֆորնիա) ներկայացրել են օրենսդրություն, որը պահանջում է, որ Արդարադատության նախարարությունը 30 օրվա ընթացքում հրապարակի Էփշտեյնի բոլոր փաստաթղթերը։
Մասին նաև երեքշաբթի օրը ներկայացրեց առաջարկ՝ ստիպելու Ներկայացուցիչների պալատին քվեարկել այդ հարցի շուրջ։
Էփշտեյնը՝ ֆինանսիստ և դատապարտված սեռական հանցագործ, ով կապեր ուներ ազդեցիկ անձանց հետ, 2019 թվականին, ըստ հաղորդումների, ինքնասպանություն է գործել Նյու Յորքի բանտախցում՝ սպասելով սեռական թրաֆիքինգի մեղադրանքներով դատավարությանը։
Հուլիսին հրապարակված Արդարադատության նախարարության զեկույցը վերահաստատեց այդ եզրակացությունը և մերժեց պնդումները, թե Էփշտեյնը գաղտնի հաճախորդների ցուցակ է պահել։ Այդ որոշումը խթանել է կասկածները Թրամփի կողմնակից հանրապետականների և դավադրության տեսաբանների շրջանում, ովքեր շարունակում են պնդել, որ կառավարությունը թաքցնում է ճշմարտությունը։