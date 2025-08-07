ԱՇԽԱՐՀ
Կրեմլ․ Թրամփ-Պուտին հանդիպումն անպայման տեղի կունենա
Այս զարգացումը տեղի է ունեցել ԱՄՆ դեսպան Սթիվ Վիտկոֆի՝ Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումից մեկ օր անց։
Կրեմլը հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող են հանդիպել գագաթնաժողովի արդեն հաջորդ շաբաթ։

Հանդիպումը կլինի ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի գործող նախագահների միջև առաջինը 2021 թվականի հունիսին Ժնևում Ջո Բայդենի և Պուտինի հանդիպումից ի վեր, և տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Թրամփը փորձում է միջնորդել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի ռազմական հարձակման դադարեցմանը։

«Ամերիկյան կողմի առաջարկով սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել առաջիկա օրերին երկկողմ գագաթնաժողով անցկացնելու վերաբերյալ։ Մենք այժմ սկսում ենք մեր ամերիկացի գործընկերների հետ համատեղ մշակել մանրամասները», - Ռուսաստանի պետական լրատվական գործակալությունների հաղորդմամբ ասաց Կրեմլի օգնական Յուրի Ուշակովը։

Յուրի Ուշակովը նաև ասել է, որ հանդիպման վայրը «սկզբունքային համաձայնեցված է», բայց չի մանրամասնել, թե որտեղ է այն անցկացվելու։

Հայտարարությունը հնչել է ԱՄՆ դեսպան Սթիվ Վիտկոֆի և Պուտինի միջև Մոսկվայում հանդիպումից մեկ օր անց։

Վիտկոֆը առաջարկել է եռակողմ հանդիպում անցկացնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, սակայն Ռուսաստանը չի արձագանքել այդ առաջարկին։

«Ռուսական կողմը այս տարբերակը թողել է առանց մեկնաբանության», - ասաց Կրեմլի օգնական Յուրի Ուշակովը։

