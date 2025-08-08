Վենեսուելան դատապարտել է ԱՄՆ-ի որոշումը՝ կրկնապատկելու նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությանը հանգեցնող տեղեկատվության համար պարգևատրումը, այն անվանելով «խղճուկ» և «ծիծաղելի»։
«Խղճուկ «պարգևատրումը» ամենաանհեթեթ ծխածածկույթն է, որը մենք երբևէ տեսել ենք», - հինգշաբթի օրը Telegram-ում գրել է Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարար Իվան Գիլը՝ ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդիի կողմից ավելացման մասին հայտարարությունից մի քանի ժամ անց։
ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին ասաց, որ Վաշինգտոնը այժմ 50 միլիոն դոլար կառաջարկի Մադուրոյի ձերբակալությանը հանգեցնող տեղեկատվության համար՝ ամենաբարձր պարգևատրումը, որը երբևէ տրվել է գործող համաշխարհային առաջնորդին։
Նա պնդել է, որ Մադուրոն «աշխարհի խոշորագույն թմրանյութերի առևտրով զբաղվողներից մեկն է» և սպառնալիք է ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար։
X-ում տեղադրված տեսանյութում ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին պնդել է, որ Մադուրոն «համագործակցում է հանցավոր խմբավորումների», այդ թվում՝ Վենեսուելայի «Տրեն դե Արագուա» խմբավորման և Մեքսիկայի «Սինալոա» կարտելի հետ, և մեղադրել է նրան թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի լայնածավալ գործողությունների կազմակերպման մեջ։
Տնտեսական պատերազմ
Գլխավոր դատախազը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն առգրավել է Մադուրոյի հետ կապված ավելի քան 700 միլիոն դոլարի ակտիվներ, այդ թվում՝ երկու ինքնաթիռ և ինը տրանսպորտային միջոց։
Մադուրոն արդեն մեղադրվում է ԱՄՆ դաշնային գործով՝ 2020 թվականից, որը նրան մեղադրում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ։
Պետդեպարտամենտը սկզբում առաջարկել էր 15 միլիոն դոլար պարգև, իսկ ավելի ուշ այն բարձրացրել էր մինչև 25 միլիոն դոլար։
Վենեսուելայի կառավարությունը, որը երկար ժամանակ հակասությունների մեջ էր ԱՄՆ-ի հետ, հայտարարել է, որ պարգևի բարձրացումը Վաշինգտոնի կողմից իր ներքին գործերին միջամտելու ևս մեկ փորձ է։
ԱՄՆ-ն Մադուրոյին մեղադրել է մարդու իրավունքների խախտումների, կոռուպցիայի և քաղաքական ընդդիմությանը ճնշելու մեջ։ Վենեսուելան մերժել է այդ մեղադրանքները՝ ԱՄՆ պատժամիջոցները անվանելով «տնտեսական պատերազմ», որը նպատակ ունի տապալել իր կառավարությունը։
Լատինական Ամերիկայի մի ժամանակ ամենահարուստ երկիրը՝ իր հսկայական նավթային պաշարների շնորհիվ, Վենեսուելան տարիներ շարունակ ենթարկվել է ԱՄՆ տնտեսական և քաղաքական ճնշման, ինչը միլիոնավոր մարդկանց ստիպել է փախչել աղքատության և գնաճի պայմաններում։