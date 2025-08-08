ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդի․ Մադուրոն աշխարհի խոշորագույն թմրանյութերի առևտրով զբաղվողներից մեկն է
Կարակասը Վաշինգտոնի քայլը անվանում է «ծիծաղելի ծխի վարագույր», երբ ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին մեղադրում է նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ և բարձրացնում է նրա բռնման համար նախատեսված պարգևատրումը։
ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդի․ Մադուրոն աշխարհի խոշորագույն թմրանյութերի առևտրով զբաղվողներից մեկն է
11 hours ago

Վենեսուելան դատապարտել է ԱՄՆ-ի որոշումը՝ կրկնապատկելու նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությանը հանգեցնող տեղեկատվության համար պարգևատրումը, այն անվանելով «խղճուկ» և «ծիծաղելի»։

«Խղճուկ «պարգևատրումը» ամենաանհեթեթ ծխածածկույթն է, որը մենք երբևէ տեսել ենք», - հինգշաբթի օրը Telegram-ում գրել է Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարար Իվան Գիլը՝ ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդիի կողմից ավելացման մասին հայտարարությունից մի քանի ժամ անց։

ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին ասաց, որ Վաշինգտոնը այժմ 50 միլիոն դոլար կառաջարկի Մադուրոյի ձերբակալությանը հանգեցնող տեղեկատվության համար՝ ամենաբարձր պարգևատրումը, որը երբևէ տրվել է գործող համաշխարհային առաջնորդին։

Նա պնդել է, որ Մադուրոն «աշխարհի խոշորագույն թմրանյութերի առևտրով զբաղվողներից մեկն է» և սպառնալիք է ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար։

X-ում տեղադրված տեսանյութում ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին պնդել է, որ Մադուրոն «համագործակցում է հանցավոր խմբավորումների», այդ թվում՝ Վենեսուելայի «Տրեն դե Արագուա» խմբավորման և Մեքսիկայի «Սինալոա» կարտելի հետ, և մեղադրել է նրան թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի լայնածավալ գործողությունների կազմակերպման մեջ։

Տնտեսական պատերազմ

Առաջարկ

Գլխավոր դատախազը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն առգրավել է Մադուրոյի հետ կապված ավելի քան 700 միլիոն դոլարի ակտիվներ, այդ թվում՝ երկու ինքնաթիռ և ինը տրանսպորտային միջոց։

Մադուրոն արդեն մեղադրվում է ԱՄՆ դաշնային գործով՝ 2020 թվականից, որը նրան մեղադրում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ։

Պետդեպարտամենտը սկզբում առաջարկել էր 15 միլիոն դոլար պարգև, իսկ ավելի ուշ այն բարձրացրել էր մինչև 25 միլիոն դոլար։

Վենեսուելայի կառավարությունը, որը երկար ժամանակ հակասությունների մեջ էր ԱՄՆ-ի հետ, հայտարարել է, որ պարգևի բարձրացումը Վաշինգտոնի կողմից իր ներքին գործերին միջամտելու ևս մեկ փորձ է։

ԱՄՆ-ն Մադուրոյին մեղադրել է մարդու իրավունքների խախտումների, կոռուպցիայի և քաղաքական ընդդիմությանը ճնշելու մեջ։ Վենեսուելան մերժել է այդ մեղադրանքները՝ ԱՄՆ պատժամիջոցները անվանելով «տնտեսական պատերազմ», որը նպատակ ունի տապալել իր կառավարությունը։

Լատինական Ամերիկայի մի ժամանակ ամենահարուստ երկիրը՝ իր հսկայական նավթային պաշարների շնորհիվ, Վենեսուելան տարիներ շարունակ ենթարկվել է ԱՄՆ տնտեսական և քաղաքական ճնշման, ինչը միլիոնավոր մարդկանց ստիպել է փախչել աղքատության և գնաճի պայմաններում։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us