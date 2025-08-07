ԱՇԽԱՐՀ
Բրազիլիայի նախկին նախագահ Ժաիր Բոլսոնարոնը տնային կալանքի տակ է
Փաստաբանները հերքում են նախկին նախագահի կողմից արգելող կանոնները խախտելու մեղադրանքը և խնդրում են Գերագույն դատարանին վերանայել որոշումը։
Բրազիլիայի նախկին նախագահ Ժաիր Բոլսոնարոն բողոքարկել է Գերագույն դատարանի դատավոր Ալեքսանդր դե Մորաեշի կողմից այս շաբաթվա սկզբին կայացրած տնային կալանքի որոշումը, ըստ Reuters-ի կողմից տեսած իրավական փաստաթղթի։

Բոլսոնարոյի փաստաբանները չորեքշաբթի օրը իրենց հայցում պնդել են, որ նա չի խախտել իր նկատմամբ նախկինում սահմանված որևէ արգելող որոշում և կոչ են արել Գերագույն դատարանին քվեարկել այս հարցի շուրջ։

Նախկին նախագահը տնային կալանքի տակ է հայտնվել երկուշաբթի օրը, երբ դատավոր Մորաեշը նշել է դատարանի որոշումների ենթադրյալ չկատարումը, որոնք կապված են Բոլսոնարոյի կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին իր իրավական խնդիրների մեջ ներգրավելու ենթադրյալ փորձի հետ։

Բոլսոնարոյի իրավաբանական թիմն ավելի վաղ հայտարարել էր որոշումը բողոքարկելու մտադրության մասին։

Վերաքննիչ բողոքում նրանք հերքել են ցանկացած խախտում, որ դատարանը պետք է վերանայի որոշումը դատավորների ավելի լայն կազմով։

Տնային կալանքը լրացնում է Բոլսոնարոյի առջև ծառացած իրավական խնդիրների աճող ցանկը, որը հետաքննության տակ է իր նախագահության ընթացքում և դրանից հետո իշխանության բազմաթիվ ենթադրյալ չարաշահումների համար։

