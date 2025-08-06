Հնդկաստանի բանակը չորեքշաբթի օրը ներգրավել է հետախուզող շներ, անօդաչու սարքեր և ծանր հողափոր սարքավորումներ՝ Հիմալայան թերակղզում տեղի ունեցած մահացու ջրհեղեղից մեկ օր անց անհետ կորած տասնյակ մարդկանց գտնելու համար։
Առնվազն 4 մարդ է մահացել, իսկ մոտ 100-ը՝ այդ թվում՝ 11 զինվոր, անհետ կորած է համարվում այն բանից հետո, երբ ցեխոտ ջրի և բեկորների պատը քանդել է նեղ լեռնային հովիտը՝ հարվածելով Ուտտարախանդ նահանգի Դհարալի քաղաքին։
«Լրացուցիչ բանակային շարասյուներ, ինչպես նաև բանակային հետևորդ շներ, անօդաչու սարքեր, լոգիստիկ անօդաչու սարքեր, հողափոր սարքավորումներ և այլն, ջանքերը արագացնելու համար», - չորեքշաբթի օրը հայտարարել է բանակը։
Ուտտարախանդ նահանգի գլխավոր նախարար Պուշկար Սինգհ Դհամին ասել է, որ ջրհեղեղը առաջացել է ուժեղ «ամպամածության» հետևանքով, և որ փրկարարական խմբերը տեղակայվել են «պատերազմական տրամադրության տակ»։
Հնդկական լրատվամիջոցներով հեռարձակված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես է ցեխոտ ջրի սարսափելի ալիքը երեքշաբթի կեսօրին քշում զբոսաշրջային շրջանի բազմահարկ բնակարանային շենքերը։
Մի քանի մարդ կարելի էր տեսնել վազելիս, նախքան ամբողջ շենքեր արմատախիլ անող բեկորների մութ ալիքների մեջ նրանց կլանելը։
Պաշտպանության նախարար Սանջայ Սեթը երեքշաբթի ուշ երեկոյան «Press Trust of India» (PTI) լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ ինքը հաղորդումներ ունի «4 մահվան և մոտ 100 անհետ կորածի» մասին։
Ծայրահեղ իրադարձություն
Մուսսոնային հեղեղները շարունակվում են։
Կառավարության օդերևութաբանական կանխատեսողները չորեքշաբթի օրը հայտարարեցին, որ Ուտտարախանդի բոլոր խոշոր գետերը հոսում են վտանգավոր նշագծից վեր։
Բանակի կողմից հրապարակված լուսանկարները, որոնք արվել են գլխավոր հեղեղատի անցնելուց հետո, ցույց են տվել դանդաղ շարժվող ցեխի գետ։
Քաղաքի մեծ մասը ծածկված էր ցեխով, և փրկարարական պաշտոնյաները գնահատել են, որ այն որոշ տեղերում 50 ոտնաչափ (15 մետր) խորություն ուներ՝ ամբողջությամբ կուլ տալով որոշ շենքեր։
Մահացու ջրհեղեղներն ու սողանքները տարածված են մուսսոնային սեզոնի ընթացքում՝ հունիսից մինչև սեպտեմբեր, սակայն մասնագետները նշում են, որ կլիմայի փոփոխությունը, զուգորդված քաղաքայնացման հետ, մեծացնում է դրանց հաճախականությունն ու ծանրությունը։
ՄԱԿ-ի Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպությունը անցյալ տարի հայտարարեց, որ ավելի ու ավելի ինտենսիվ ջրհեղեղներն ու երաշտները «աղետալի ազդանշան» են այն մասին, թե ինչ է սպասվում, քանի որ կլիմայի փոփոխությունը մոլորակի ջրային ցիկլը դարձնում է ավելի անկանխատեսելի։
Փորձագետ հիդրոլոգ Մանիշ Շրեստհան ասել է, որ ջրհեղեղի գոտում 24 ժամվա ընթացքում գրանցված 270 մմ (10 դյույմ) անձրևը «համարվում է ծայրահեղ երևույթ»։
Նեպալում գործող Լեռնական ինտեգրված զարգացման միջազգային կենտրոնից Շրեստհան ասել է, որ լեռներում նման անձրևը «ավելի կենտրոնացված» ազդեցություն ունի, քան հարթավայրերում։
«Նման ինտենսիվ անձրևները գնալով ավելի տարածված են դառնում և կարող են կապված լինել կլիմայի փոփոխության հետ», - ասաց Փորձագետ հիդրոլոգ Մանիշ Շրեստհան։