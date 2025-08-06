ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Նախագահ Թրամփ․ Փոխնախագահ Վենսը «ամենահավանական» ժառանգորդն է MAGA շարժումը ղեկավարելու համար
Նախագահ Թրամփն ասում է, որ Վենսը լավ աշխատանք է կատարում, ուստի, հավանաբար, նա կլինի 2028 թվականին հանրապետականների առաջնորդի ֆավորիտը։
20 hours ago

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ենթադրել է, որ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը իր «ամենահավանական» ժառանգորդն է «Make America Great Again» (MAGA) շարժումը ղեկավարելու համար։

«Դե, կարծում եմ, ամենայն հավանականությամբ, արդարության համար, նա փոխնախագահն է», - երեքշաբթի օրը ասել է Թրամփը, երբ հարցրել են, թե արդյոք կաջակցի Վենսին որպես իր իրավահաջորդ այն շարժման համար, որը նախագահը տարածել է 2016 և 2024 թվականների նախագահական քարոզարշավների ժամանակ։

Նախագահ Թրամփը նաև հիշատակել է այլ հանրապետական գործիչների, որոնք կարող են դեր խաղալ MAGA շարժման ապագայում, այդ թվում՝ իր պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին։

«Կարծում եմ, որ Մարկոն նաև այն մարդկանցից է, ովքեր, հնարավոր է, ինչ-որ կերպ կհամագործակցեն Ջեյ Դիի հետ», - ասաց նախագահ Թրամփը։

Երեքշաբթի օրը ավելի վաղ նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, որ «հավանաբար» չի առաջադրվի երրորդ ժամկետով։

ԱՄՆ Սահմանադրության 22-րդ փոփոխությունը որևէ անձի արգելում է երկու անգամից ավելի ընտրվել նախագահ։

recommended

Վենս, Ռուբիոյի անցյալը

40-ամյա Վենսը, որը նախկինում ծառայել է որպես ծովային հետևակ, զգալի դեր է զբաղեցրել նախագահ Թրամփի վարչակազմում՝ ծառայելով որպես կարևոր դիվանագետ և նախագահ Թրամփի ներքին քաղաքականությունը երկրի ներսում և արտաքին քաղաքականությունը արտերկրում վաճառող գլխավոր օգնական։

Օհայոյում ծնված Վենսը նաև իրավաբան և ռիսկային կապիտալիստ էր, նախքան քաղաքականություն մտնելը։

Ֆլորիդայի նախկին սենատոր Պետքարտուղար Ռուբիոն դարձել է նշանակալի դեմք այն վարչակազմում, որը զգալի ժամանակ է ծախսել արտաքին քաղաքականության բարդ խնդիրների լուծման վրա։

Նա Հենրի Քիսինջերից հետո առաջին մարդն է, որը ծառայել է և՛ պետքարտուղարի, և՛ ազգային անվտանգության խորհրդականի պաշտոններում։

Մայամիում, Ֆլորիդա, կուբացի միգրանտների ընտանիքում ծնված Ռուբիոն ընտրվել է ԱՄՆ Սենատ 2010 թվականին։ Փետրվարին նա հաստատվել է որպես ԱՄՆ 72-րդ պետքարտուղար։

