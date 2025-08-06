ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ենթադրել է, որ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը իր «ամենահավանական» ժառանգորդն է «Make America Great Again» (MAGA) շարժումը ղեկավարելու համար։
«Դե, կարծում եմ, ամենայն հավանականությամբ, արդարության համար, նա փոխնախագահն է», - երեքշաբթի օրը ասել է Թրամփը, երբ հարցրել են, թե արդյոք կաջակցի Վենսին որպես իր իրավահաջորդ այն շարժման համար, որը նախագահը տարածել է 2016 և 2024 թվականների նախագահական քարոզարշավների ժամանակ։
Նախագահ Թրամփը նաև հիշատակել է այլ հանրապետական գործիչների, որոնք կարող են դեր խաղալ MAGA շարժման ապագայում, այդ թվում՝ իր պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին։
«Կարծում եմ, որ Մարկոն նաև այն մարդկանցից է, ովքեր, հնարավոր է, ինչ-որ կերպ կհամագործակցեն Ջեյ Դիի հետ», - ասաց նախագահ Թրամփը։
Երեքշաբթի օրը ավելի վաղ նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, որ «հավանաբար» չի առաջադրվի երրորդ ժամկետով։
ԱՄՆ Սահմանադրության 22-րդ փոփոխությունը որևէ անձի արգելում է երկու անգամից ավելի ընտրվել նախագահ։
Վենս, Ռուբիոյի անցյալը
40-ամյա Վենսը, որը նախկինում ծառայել է որպես ծովային հետևակ, զգալի դեր է զբաղեցրել նախագահ Թրամփի վարչակազմում՝ ծառայելով որպես կարևոր դիվանագետ և նախագահ Թրամփի ներքին քաղաքականությունը երկրի ներսում և արտաքին քաղաքականությունը արտերկրում վաճառող գլխավոր օգնական։
Օհայոյում ծնված Վենսը նաև իրավաբան և ռիսկային կապիտալիստ էր, նախքան քաղաքականություն մտնելը։
Ֆլորիդայի նախկին սենատոր Պետքարտուղար Ռուբիոն դարձել է նշանակալի դեմք այն վարչակազմում, որը զգալի ժամանակ է ծախսել արտաքին քաղաքականության բարդ խնդիրների լուծման վրա։
Նա Հենրի Քիսինջերից հետո առաջին մարդն է, որը ծառայել է և՛ պետքարտուղարի, և՛ ազգային անվտանգության խորհրդականի պաշտոններում։
Մայամիում, Ֆլորիդա, կուբացի միգրանտների ընտանիքում ծնված Ռուբիոն ընտրվել է ԱՄՆ Սենատ 2010 թվականին։ Փետրվարին նա հաստատվել է որպես ԱՄՆ 72-րդ պետքարտուղար։