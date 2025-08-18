ԱՇԽԱՐՀ
Նիգերիայում նավի խորտակումից տասնյակ մարդիկ անհետ կորել են
Տեղական իշխանությունները և արտակարգ իրավիճակների արձագանքող խմբերը որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում անհետ կորած անձանց գտնելու համար։
Նիգերիայում նավակի վթարի հետևանքով ավելի քան 40 մարդ անհետ կորել է, երբ Սոկոտո նահանգի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող հայտնի շուկա տեղափոխող նավը շրջվել է, հայտնել է երկրի արտակարգ իրավիճակների գործակալությունը։

Կիրակի օրը ուղևորները ուղևորվում էին դեպի Գորոնյո շուկա, որը նահանգի հայտնի սննդամթերքի շուկա է, երբ նավակը շրջվել է։

X-ին տված հայտարարության մեջ նշել է Ազգային արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործակալության ղեկավար Զուբայդար Ումարը, որին հաջողվել է փրկել տասը մարդու։

Գործակալությունը հայտարարել է, որ համագործակցում է տեղական իշխանությունների և արտակարգ իրավիճակների արձագանքողների հետ՝ անհետ կորած անձանց գտնելու համար որոնողական-փրկարարական գործողությունների շրջանակներում։

Երեք շաբաթ առաջ Նիգեր նահանգում, հյուսիս-կենտրոնական Նիգերիայում, մոտ 100 ուղևոր տեղափոխող նավակի շրջվելուց հետո զոհվել է առնվազն 13 մարդ, իսկ տասնյակներ անհետ կորել են։

