Նիգերիայում նավակի վթարի հետևանքով ավելի քան 40 մարդ անհետ կորել է, երբ Սոկոտո նահանգի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող հայտնի շուկա տեղափոխող նավը շրջվել է, հայտնել է երկրի արտակարգ իրավիճակների գործակալությունը։
Կիրակի օրը ուղևորները ուղևորվում էին դեպի Գորոնյո շուկա, որը նահանգի հայտնի սննդամթերքի շուկա է, երբ նավակը շրջվել է։
X-ին տված հայտարարության մեջ նշել է Ազգային արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործակալության ղեկավար Զուբայդար Ումարը, որին հաջողվել է փրկել տասը մարդու։
Գործակալությունը հայտարարել է, որ համագործակցում է տեղական իշխանությունների և արտակարգ իրավիճակների արձագանքողների հետ՝ անհետ կորած անձանց գտնելու համար որոնողական-փրկարարական գործողությունների շրջանակներում։
Երեք շաբաթ առաջ Նիգեր նահանգում, հյուսիս-կենտրոնական Նիգերիայում, մոտ 100 ուղևոր տեղափոխող նավակի շրջվելուց հետո զոհվել է առնվազն 13 մարդ, իսկ տասնյակներ անհետ կորել են։