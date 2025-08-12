Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույցի ընթացքում իր բրազիլացի գործընկեր Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվային ասաց, որ երկու երկրները կարող են «ինքնաբավության» օրինակ դառնալ, հաղորդում է պետական լրատվամիջոցը։
Վերջին ամիսներին երկու առաջնորդներն էլ փորձել են իրենց երկրները ներկայացնել որպես բազմակողմ առևտրային համակարգի պաշտպաններ՝ հակադրելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մաքսային քաղաքականությանը։
Սի Ծինփինը նշել է, որ Չինաստանը պատրաստ է «Բրազիլիայի հետ միասին օրինակ դառնալ միասնության և ինքնաբավության համար՝ Գլոբալ Հարավի խոշոր երկրների շրջանում» և «միասին կառուցել ավելի արդար աշխարհ և ավելի կայուն մոլորակ», ըստ «Սինհուա» պետական լրատվական գործակալության։
Նա նաև ընդգծել է, որ «բոլոր երկրները պետք է միավորվեն և վճռականորեն դեմ կանգնեն միակողմանիությանը և պաշտպանողականությանը», ինչը ակնարկում էր ԱՄՆ-ի մաքսային քաղաքականությանը։
Բրազիլիայի նախագահի գրասենյակի հայտարարության համաձայն՝ հեռախոսազրույցը տևել է մոտ մեկ ժամ, որի ընթացքում Լուլան և Սին քննարկել են մի շարք թեմաներ, ներառյալ Ուկրաինայի պատերազմը և կլիմայական ճգնաժամի դեմ պայքարը։
«Երկուսն էլ համաձայնեցին G20-ի և BRICS-ի դերի վերաբերյալ՝ բազմակողմանիության պաշտպանությունում», նշվում է հայտարարության մեջ։
Նախագահները նաև «պարտավորվեցին ընդլայնել համագործակցության շրջանակը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են առողջապահությունը, նավթն ու գազը, թվային տնտեսությունը և արբանյակները», հավելվում է հայտարարության մեջ։
Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Լուլան նախորդ շաբաթ նշել էր Հնդկաստանի և Չինաստանի ղեկավարների հետ խոսելու իր ծրագրերի մասին՝ ԱՄՆ-ի մաքսային քաղաքականությանը համատեղ պատասխան գտնելու նպատակով։