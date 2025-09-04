ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Աֆղանստանում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 2,205-ը
Հազարավոր վիրավորներ կան, մինչ մի քանի նահանգներում շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները, մարդասիրական խմբերը զգուշացնում են օգնության անհապաղ անհրաժեշտության մասին։
Humanitarian կազմակերպությունները կարգիչ միջազգային աջակցության կոչ են անում՝ խորացող ճգնաժամը կանխելու համար։ / AA
4 سبتمبر 2025

Արևելյան Աֆղանստանում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են հզոր երկրաշարժից հետո, որը կիրակի ուշ երեկոյան առնվազն 2,205 մարդու կյանք խլեց և հազարավորներին վիրավորեց, հայտնում է Թալիբանի կառավարության խոսնակը։

Թալիբանի խոսնակ Համդուլլահ Ֆիտրաթը, ով ներկայացրել է թարմացված զոհերի տվյալները, նշել է, որ որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ «Մարդկանց համար վրաններ են տեղադրվել, և առաջին օգնության ու արտակարգ պարագաների մատակարարումը շարունակվում է»,- ասել է նա։

Կունար նահանգի տեղական անվտանգության ուժերի խոսնակ Ռահիմուլլահ Համզալան հինգշաբթի օրը հայտնել է, որ զոհերի և վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 5,000-ը։

«Շատ մարդիկ դեռ մնացել են փլատակների տակ, և զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են»,- զգուշացրել է նա։

Կոչեր միջազգային աջակցության համար

Քաբուլի իշխանությունները հայտնել են, որ սպասում են զոհերի տվյալներին Նանգարհար, Լաղման և Փանջշիր նահանգներից, որոնք նույնպես տուժել են երկրաշարժից։ Նանգարհարում արդեն հաստատվել է առնվազն 12 մահ։

Մարդասիրական կազմակերպությունները նշում են, որ ավերածությունների ծավալը հսկայական է և կոչ են անում շտապ միջազգային աջակցություն՝ խուսափելու ավելի խորը ճգնաժամից։

Թուրքիան ուղարկել է 25 տոննա օգնություն, ներառյալ՝ կացարանների նյութեր, հիգիենայի հավաքածուներ և սնունդ, մինչդեռ Պակիստանը, Իրանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը և մի շարք արևմտյան երկրներ խոստացել են աջակցություն։

ԱՄՆ Երկրաբանական ծառայությունը հայտնել է, որ երկրաշարժը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով 23:47-ին (1917 GMT) Ջալալաբադից 27 կիլոմետր (16.7 մղոն) արևելք-հյուսիսարևելք՝ 8 կիլոմետր (5 մղոն) խորությամբ։ Երկրաշարժի պահին բնակիչների մեծ մասը քնած էր։

Սա երրորդ խոշոր երկրաշարժն է, որը հարվածում է Աֆղանստանին 2021 թվականին Թալիբանի իշխանության վերականգնումից ի վեր՝ խորացնելով երկրի հումանիտար մարտահրավերները։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
