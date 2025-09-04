Արևելյան Աֆղանստանում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են հզոր երկրաշարժից հետո, որը կիրակի ուշ երեկոյան առնվազն 2,205 մարդու կյանք խլեց և հազարավորներին վիրավորեց, հայտնում է Թալիբանի կառավարության խոսնակը։
Թալիբանի խոսնակ Համդուլլահ Ֆիտրաթը, ով ներկայացրել է թարմացված զոհերի տվյալները, նշել է, որ որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ «Մարդկանց համար վրաններ են տեղադրվել, և առաջին օգնության ու արտակարգ պարագաների մատակարարումը շարունակվում է»,- ասել է նա։
Կունար նահանգի տեղական անվտանգության ուժերի խոսնակ Ռահիմուլլահ Համզալան հինգշաբթի օրը հայտնել է, որ զոհերի և վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 5,000-ը։
«Շատ մարդիկ դեռ մնացել են փլատակների տակ, և զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են»,- զգուշացրել է նա։
Կոչեր միջազգային աջակցության համար
Քաբուլի իշխանությունները հայտնել են, որ սպասում են զոհերի տվյալներին Նանգարհար, Լաղման և Փանջշիր նահանգներից, որոնք նույնպես տուժել են երկրաշարժից։ Նանգարհարում արդեն հաստատվել է առնվազն 12 մահ։
Մարդասիրական կազմակերպությունները նշում են, որ ավերածությունների ծավալը հսկայական է և կոչ են անում շտապ միջազգային աջակցություն՝ խուսափելու ավելի խորը ճգնաժամից։
Թուրքիան ուղարկել է 25 տոննա օգնություն, ներառյալ՝ կացարանների նյութեր, հիգիենայի հավաքածուներ և սնունդ, մինչդեռ Պակիստանը, Իրանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը և մի շարք արևմտյան երկրներ խոստացել են աջակցություն։
ԱՄՆ Երկրաբանական ծառայությունը հայտնել է, որ երկրաշարժը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով 23:47-ին (1917 GMT) Ջալալաբադից 27 կիլոմետր (16.7 մղոն) արևելք-հյուսիսարևելք՝ 8 կիլոմետր (5 մղոն) խորությամբ։ Երկրաշարժի պահին բնակիչների մեծ մասը քնած էր։
Սա երրորդ խոշոր երկրաշարժն է, որը հարվածում է Աֆղանստանին 2021 թվականին Թալիբանի իշխանության վերականգնումից ի վեր՝ խորացնելով երկրի հումանիտար մարտահրավերները։