ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թրամփը հիասթափություն է հայտնել Պուտինից՝ Զելենսկու հետ բանակցությունները փակուղու մեջ մտնելուց հետո
ԱՄՆ նախագահը զգուշացրել է հնարավոր հետևանքների մասին, այն բանից հետո, երբ Կրեմլը դիմադրել է Ուկրաինայի առաջնորդի հետ հանդիպում կազմակերպելուն։
Թրամփը հիասթափություն է հայտնել Պուտինից՝ Զելենսկու հետ բանակցությունները փակուղու մեջ մտնելուց հետո
Թրամփը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը կարող է պատժվել, եթե հանդիպումը չի կայանա։ / Reuters
September 3, 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը «շատ հիասթափված է» Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ իր և իր նախատեսված հանդիպման շուրջ ստեղծված փակուղուց։

«Ես շատ հիասթափված եմ նրանից։ Մենք միշտ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել։ Ես շատ հիասթափված եմ», - ասել է Թրամփը երեքշաբթի օրը Սքոթ Ջենինգսի ռադիոհաղորդման ժամանակ։

Այս մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Թրամփը օգոստոսին հանդիպեց երկու առաջնորդների հետ՝ նախ Պուտինի հետ Ալյասկայում օգոստոսի 15-ին, ապա Զելենսկու և եվրոպական առաջնորդների հետ Սպիտակ տանը երեք օր անց։

Թրամփը այն ժամանակ նշել էր, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը կկայանա, ինչը, ի վերջո, կհանգեցնի եռակողմ հանդիպման՝ իր մասնակցությամբ։

Սակայն Կրեմլը նվազեցրել է հանդիպման հեռանկարները՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությամբ, որ բանակցությունները կարող են շարունակվել միայն այն դեպքում, եթե «նոր տարածքային իրողությունները» ճանաչվեն և իրավականորեն ձևակերպվեն։

Լավրովը նաև նշել է, որ ցանկացած կարգավորում պետք է ներառի անվտանգության երաշխիքներ երկու կողմերի համար և ապահովի Ուկրաինայի «չեզոք, ոչ դաշինքային և ոչ միջուկային կարգավիճակը»։

Թրամփը նշել է, որ Ռուսաստանը կարող է պատժամիջոցների ենթարկվել, եթե հանդիպումը չկայանա։

«Այո, կլինեն», - ասել է նա լրագրողներին Օվալաձև սենյակում։

Առաջարկ

«Մենք կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Մենք կտեսնենք, թե նրանք ինչ կանեն և ինչ կլինի։ Ես շատ ուշադիր հետևում եմ դրան»։

Նա նախկինում զգուշացրել էր, որ Մոսկվան կարող է բախվել «զանգվածային պատժամիջոցների կամ զանգվածային մաքսատուրքերի կամ երկուսի» դեպքում, եթե առաջընթաց չլինի։

ԱՄՆ գանձապետարանի քարտուղար Սքոթ Բեսենթը երկուշաբթի հայտարարել է, որ «բոլոր տարբերակները սեղանին են», մեղադրելով Պուտինին Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո հարձակումները սրելու մեջ։

«Նախագահ Պուտինը... զզվելի կերպով ուժեղացրել է ռմբակոծությունների արշավը», - ասել է Բեսենթը Fox News-ին։

«Նախագահ Թրամփի հետ բոլոր տարբերակները սեղանին են, և մենք այս շաբաթ դրանք շատ ուշադիր կքննարկենք»։

Զելենսկին մեղադրել է Մոսկվային հանդիպումը արգելափակելու մեջ, մինչդեռ Ռուսաստանը պնդում է, որ օրակարգը պատրաստ չէ։

Լավրովը նշել է, որ ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների ղեկավարները մնում են ուղիղ կապի մեջ։ «Մենք ակնկալում ենք, որ բանակցությունները կշարունակվեն», - ասել է նա։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us