ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը «շատ հիասթափված է» Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ իր և իր նախատեսված հանդիպման շուրջ ստեղծված փակուղուց։
«Ես շատ հիասթափված եմ նրանից։ Մենք միշտ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել։ Ես շատ հիասթափված եմ», - ասել է Թրամփը երեքշաբթի օրը Սքոթ Ջենինգսի ռադիոհաղորդման ժամանակ։
Այս մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Թրամփը օգոստոսին հանդիպեց երկու առաջնորդների հետ՝ նախ Պուտինի հետ Ալյասկայում օգոստոսի 15-ին, ապա Զելենսկու և եվրոպական առաջնորդների հետ Սպիտակ տանը երեք օր անց։
Թրամփը այն ժամանակ նշել էր, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը կկայանա, ինչը, ի վերջո, կհանգեցնի եռակողմ հանդիպման՝ իր մասնակցությամբ։
Սակայն Կրեմլը նվազեցրել է հանդիպման հեռանկարները՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությամբ, որ բանակցությունները կարող են շարունակվել միայն այն դեպքում, եթե «նոր տարածքային իրողությունները» ճանաչվեն և իրավականորեն ձևակերպվեն։
Լավրովը նաև նշել է, որ ցանկացած կարգավորում պետք է ներառի անվտանգության երաշխիքներ երկու կողմերի համար և ապահովի Ուկրաինայի «չեզոք, ոչ դաշինքային և ոչ միջուկային կարգավիճակը»։
Թրամփը նշել է, որ Ռուսաստանը կարող է պատժամիջոցների ենթարկվել, եթե հանդիպումը չկայանա։
«Այո, կլինեն», - ասել է նա լրագրողներին Օվալաձև սենյակում։
«Մենք կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Մենք կտեսնենք, թե նրանք ինչ կանեն և ինչ կլինի։ Ես շատ ուշադիր հետևում եմ դրան»։
Նա նախկինում զգուշացրել էր, որ Մոսկվան կարող է բախվել «զանգվածային պատժամիջոցների կամ զանգվածային մաքսատուրքերի կամ երկուսի» դեպքում, եթե առաջընթաց չլինի։
ԱՄՆ գանձապետարանի քարտուղար Սքոթ Բեսենթը երկուշաբթի հայտարարել է, որ «բոլոր տարբերակները սեղանին են», մեղադրելով Պուտինին Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո հարձակումները սրելու մեջ։
«Նախագահ Պուտինը... զզվելի կերպով ուժեղացրել է ռմբակոծությունների արշավը», - ասել է Բեսենթը Fox News-ին։
«Նախագահ Թրամփի հետ բոլոր տարբերակները սեղանին են, և մենք այս շաբաթ դրանք շատ ուշադիր կքննարկենք»։
Զելենսկին մեղադրել է Մոսկվային հանդիպումը արգելափակելու մեջ, մինչդեռ Ռուսաստանը պնդում է, որ օրակարգը պատրաստ չէ։
Լավրովը նշել է, որ ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների ղեկավարները մնում են ուղիղ կապի մեջ։ «Մենք ակնկալում ենք, որ բանակցությունները կշարունակվեն», - ասել է նա։