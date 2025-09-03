Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանի նախագահ Սի Ծինպինի հետ միասին մասնակցել են Պեկինում կայացած զանգվածային ռազմական շքերթին: Միասնության աննախադեպ ցուցադրությունը Վաշինգտոնի կողմից արագ նախազգուշացումներ առաջացրեց:
Սին ձեռք սեղմեց երկու առաջնորդների հետ և կարմիր գորգով քայլեց նրանց միջև դեպի Տյանանմեն հրապարակ, որտեղ հազարավոր մարդիկ երգում էին հայրենասիրական երգեր, զինվորները քայլում էին շարքով, իսկ հրացանային ողջույնը նշում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ճապոնիայի հանձնման 80-ամյակը։
«Չինական ազգի վերածնունդը անխուսափելի է, և մարդկության խաղաղության ու զարգացման գործը կհաղթի», - ասաց Սին իր ելույթում՝ զգուշացնելով, որ աշխարհը կանգնած է «խաղաղության կամ պատերազմի ընտրության» առջև։
70 րոպե տևողությամբ այս միջոցառումը եզրափակեց դիվանագիտական շաբաթը, որի ընթացքում Սին հյուրընկալեց Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը Տյանցզինում՝ քննադատելով Արևմուտքի «բռնարար վարքագիծը»։
Պուտինը պաշտպանեց Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմը, մինչդեռ Սին փորձեց Չինաստանը ներկայացնել որպես տարածաշրջանային դաշինքների կենտրոն՝ Արևմուտքի ազդեցությունից դուրս։
Կիմի մասնակցությունը նշանավորեց նրա առաջին հրապարակային հանդիպումը Սիի և Պուտինի հետ նույն միջոցառման ժամանակ և ընդամենը երկրորդ արտասահմանյան այցը վերջին վեց տարիների ընթացքում։
Նա Պեկին ժամանեց գնացքով՝ իր դստեր՝ Կիմ Ջու Աեի հետ, և նրան դիմավորեց Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին։
Ռազմական փորձագետները նշեցին, որ փորձարկումների ժամանակ ցուցադրվել են հակա-նավային հրթիռներ, անօդաչու սարքեր, հրթիռային պաշտպանության համակարգեր և, ենթադրաբար, նոր լազերային զենք։
Պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ ամբողջ տեխնիկան տեղական արտադրության է և գտնվում է ակտիվ ծառայության մեջ։
Թրամփի արձագանքը
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, երբ նրան հարցրեցին այս բարձր մակարդակի հավաքի մասին, մեղադրեց երեք առաջնորդներին Վաշինգտոնի դեմ դավադրություն կազմակերպելու մեջ։
«Ես ընդհանրապես անհանգստացած չեմ, ոչ», - ասաց նա, բայց հավելեց, որ նրանք «դավադրություն են կազմակերպում ԱՄՆ-ի դեմ» Պեկինում։
«Շատ ամերիկացիներ զոհվեցին Չինաստանի Հաղթանակի և Փառքի որոնման ճանապարհին։ Հուսով եմ, որ նրանք արժանիորեն կպատվեն և կհիշվեն իրենց Քաջության և Զոհաբերության համար»։
Միջոցառմանը ներկա էին նաև Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը, Մյանմարի խունտայի առաջնորդ Մին Աուն Հլայնգը, Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, Մոնղոլիայի նախագահ Խուրելսուխ Ուխնան, Ուզբեկստանի նախագահ Շավքաթ Միրզիյոևը և Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Շքերթը նվիրված էր Չինաստանի հաղթանակին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ճապոնիայի օկուպացիայի դեմ պայքարում։
Վերջին խոշոր ռազմական շքերթը, որը նշում էր այս առիթը, տեղի էր ունեցել 2015 թվականին։