Ռուսաստանը հաստատել է, որ իր դիվանագետների մի խումբ հարձակման է ենթարկվել օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչների կողմից։
Արտգործնախարարությունը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր գրասենյակից դեպի Պաղեստինի ազգային վարչակազմ տանող դիվանագիտական համարանիշներով ծառայողական մեքենան, որը տեղափոխում էր Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հավատարմագրված աշխատակիցների, հուլիսի 30-ին հարձակման է ենթարկվել Երուսաղեմի մոտ գտնվող Գիվաթ Ասաֆ անօրինական իսրայելական բնակավայրի մոտ գտնվող տարածքում վերաբնակիչների խմբի կողմից։
«Մեքենան մեխանիկական վնաս է ստացել։ Այս հարձակումը ուղեկցվել է ռուս դիվանագետների հասցեին բանավոր սպառնալիքներով», - ասվում է հայտարարության մեջ։
Նախարարությունը շեշտել է, որ «հատկապես անհանգստացնող և անընդունելի է», որ դա տեղի է ունեցել տեղում գտնվող իսրայելցի զինվորականների համաձայնությամբ, ովքեր «նույնիսկ չեն փորձել կանխել հարձակվողների ագրեսիվ գործողությունները»։
«Մենք այս միջադեպը համարում ենք 1961 թվականի Վիեննայի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին կոնվենցիայի կոպիտ խախտում, որը, ի թիվս այլ բաների, պարտավորեցնում է ընդունող պետությանը ապահովել օտարերկրյա առաքելությունների սեփականության անձեռնմխելիության սկզբունքի հարգանքը և օտարերկրյա դիվանագետներին վերաբերվել պատշաճ հարգանքով՝ ձեռնարկելով բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու նրանց անձի, ազատության կամ արժանապատվության վրա ցանկացած հարձակում», - ասվում է հայտարարության մեջ։
Նախարարությունը շեշտեց, որ համապատասխան բողոք է ներկայացվել Իսրայելի իշխանություններին Թել Ավիվում Ռուսաստանի դեսպանատան կողմից։
«Մենք հույս ունենք, որ իսրայելական կողմը համապատասխան եզրակացություններ կանի այս իրավիճակից», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Ռուսաստանի ԱԳ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Թել Ավիվում դեսպանատունը պաշտոնական դեմարշ է ներկայացրել Իսրայելի իշխանություններին։