Թուրքիայի հարավ-արևմտյան Լաոդիկեա հնագույն քաղաքում՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանկում ընդգրկված վայրերից մեկում, պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել է 2000 տարվա հնության ժողովի շենք, որը համարվում է հնագույն մետրոպոլիսի վարչական կենտրոնը։
Այս հայտնագործությունը տեղի ունեցավ 2025 թվականի պեղումների սեզոնի ընթացքում՝ նշանավորելով 22 տարվա հնագիտական և վերականգնողական աշխատանքների կարևոր փուլը։ Լաոդիկեան, որը գտնվում է ժամանակակից Դենիզլի նահանգում, ունի պատմություն, որը սկիզբ է առնում մ.թ.ա. 5500 թվականից։
Նախկինում Լաոդիկեայում հայտնաբերվել են մանրակրկիտ նկարազարդված տրավերտինե բլոկներ, մոտ 3 մետր բարձրությամբ (մոտ 10 ոտնաչափ) հուշարձան՝ նվիրված նշանավոր Հռոմեական կայսր Տրայանին, Տրայանի շատրվանը, քահանայի գլխի արձանը և խմբային քանդակ՝ պատկերող Սկիլլան՝ Հոմերոսի «Ոդիսականից» հայտնի սարսափելի հրեշը։
Այս տարվա աշխատանքները կենտրոնացած էին հնագույն ժողովի շենքի վրա, որը հնագետների կարծիքով ծառայել է որպես քաղաքի քաղաքական և դատական կենտրոն։
Պեղումների արդյունքում բացահայտվել է եզակի ժողովի շենք՝ հնգանկյուն արտաքին պատերով և վեցանկյուն հատակագծով, որը նմանը չունի հնագույն Անատոլիայում։
Շենքը թվագրվում է մ.թ.ա. առաջին դարի վերջով և նախատեսված էր 600-800 անդամների համար։ Այն օգտագործվել է մինչև մ.թ. յոթերորդ դարը։ Նստարանների վրա փորագրված անունները վկայում են ժողովի ավագների, երիտասարդների և քաղաքացիների մասին։
Նստած արձանը, որը հավանաբար պատկանում էր գլխավոր դատավորին, ուներ ավելի ուշ ավելացված գլուխ, ինչը ենթադրում է առաջնորդության փոփոխություններ ժամանակի ընթացքում։
Շենքը շրջապատված էր քաղաքական ագորայով, արխիվային դահլիճներով, խոշոր բաղնիքային համալիրով և տարածաշրջանի ամենամեծ մարզադաշտով, ինչը հաստատում է Լաոդիկեայի կարևոր դերը որպես Հռոմեական վարչական և դատական կենտրոն։