ՄՇԱԿՈՒՅԹ
2-րդ րոպե ընթերցելու
2,000-ամյա ժողովրդական դահլիճ հայտնաբերվել է Թուրքիայի Լաոդիկեա հնագույն քաղաքում
Նոր հայտնաբերված հռոմեական դարաշրջանի շենքը ունի հնգանկյունի պատեր և վեցանկյունի հատակագիծ - այս ճարտարապետական ոճը մինչ այդ չէր հանդիպվել հին Անատոլիայում:
The structure held 600-800 members and remained in use until the seventh century AD. / Photo: AA
August 1, 2025

Թուրքիայի հարավ-արևմտյան Լաոդիկեա հնագույն քաղաքում՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանկում ընդգրկված վայրերից մեկում, պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել է 2000 տարվա հնության ժողովի շենք, որը համարվում է հնագույն մետրոպոլիսի վարչական կենտրոնը։

Այս հայտնագործությունը տեղի ունեցավ 2025 թվականի պեղումների սեզոնի ընթացքում՝ նշանավորելով 22 տարվա հնագիտական և վերականգնողական աշխատանքների կարևոր փուլը։ Լաոդիկեան, որը գտնվում է ժամանակակից Դենիզլի նահանգում, ունի պատմություն, որը սկիզբ է առնում մ.թ.ա. 5500 թվականից։

Նախկինում Լաոդիկեայում հայտնաբերվել են մանրակրկիտ նկարազարդված տրավերտինե բլոկներ, մոտ 3 մետր բարձրությամբ (մոտ 10 ոտնաչափ) հուշարձան՝ նվիրված նշանավոր Հռոմեական կայսր Տրայանին, Տրայանի շատրվանը, քահանայի գլխի արձանը և խմբային քանդակ՝ պատկերող Սկիլլան՝ Հոմերոսի «Ոդիսականից» հայտնի սարսափելի հրեշը։

Այս տարվա աշխատանքները կենտրոնացած էին հնագույն ժողովի շենքի վրա, որը հնագետների կարծիքով ծառայել է որպես քաղաքի քաղաքական և դատական կենտրոն։

Պեղումների արդյունքում բացահայտվել է եզակի ժողովի շենք՝ հնգանկյուն արտաքին պատերով և վեցանկյուն հատակագծով, որը նմանը չունի հնագույն Անատոլիայում։

Շենքը թվագրվում է մ.թ.ա. առաջին դարի վերջով և նախատեսված էր 600-800 անդամների համար։ Այն օգտագործվել է մինչև մ.թ. յոթերորդ դարը։ Նստարանների վրա փորագրված անունները վկայում են ժողովի ավագների, երիտասարդների և քաղաքացիների մասին։

Նստած արձանը, որը հավանաբար պատկանում էր գլխավոր դատավորին, ուներ ավելի ուշ ավելացված գլուխ, ինչը ենթադրում է առաջնորդության փոփոխություններ ժամանակի ընթացքում։

Շենքը շրջապատված էր քաղաքական ագորայով, արխիվային դահլիճներով, խոշոր բաղնիքային համալիրով և տարածաշրջանի ամենամեծ մարզադաշտով, ինչը հաստատում է Լաոդիկեայի կարևոր դերը որպես Հռոմեական վարչական և դատական կենտրոն։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
