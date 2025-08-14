ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թուրքիայի ԱԶ կուսակցությունը նշում է քաղաքական առաջնորդության և հաջողության 24-ամյակը
2001 թվականին Արդարություն և զարգացում կուսակցության (ԱԶԿ) ստեղծումից ի վեր, Թուրքիան նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ դարձել է միջազգային ասպարեզում խոշոր տերություն։
Թուրքիայի նախագահ և AK կուսակցության ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան / AA
14 اگست 2025

Հիմնադրված 2001 թվականի օգոստոսի 14-ին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ, Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը (ԱԶԿ) 24 տարի շարունակ անմոռանալի հետք է թողել Թուրքիայի քաղաքական կյանքում՝ հաղթելով իր մասնակցած բոլոր ընդհանուր ընտրություններում։

Կուսակցության 24-ամյակի առթիվ, ԱԶԿ փոխնախագահ Ֆարուկ Աջարը հայտարարեց, որ տոնակատարությունների ժամանակ կուսակցությանը կմիանան նոր անդամներ։

Իր մամուլի հաղորդագրության մեջ Աջարը ընդգծել է, որ չնայած կուսակցությունը 24 տարեկան է, այն պահպանում է իր դինամիզմը և շարունակելու է պաշտպանել իր տեսլականն ու առաքելությունը։

Նա AK Party-ն նկարագրեց ոչ միայն որպես քաղաքական կազմակերպություն, այլև որպես ժողովրդական շարժում՝ հավելելով. «Միգուցե արժե նշել, որ, ի տարբերություն 24-րդ տարեդարձի, մենք շարունակելու ենք մեր ճանապարհը՝ ուժ ստանալով փողոցներից և ժողովրդի աջակցությունից»։

«Մեր 25-րդ տարում առաջին անգամ մենք կմտնենք մեկ տարվա քարոզարշավի շրջան։ Այս քարոզարշավի նպատակը, որը սկսվում է վաղը, մեր ժողովրդին ներկայացնելն ու հիշեցնելն է, թե ինչ է իրականացրել կուսակցությունը վերջին 25 տարիների ընթացքում, ինչպես է ազդել Թուրքիայի վրա և ինչպիսի միլիոնավոր ծրագրեր ու նախագծեր է իրականացրել»։

2001 թվականի օգոստոսի 14-ին հիմնադրված AK Party-ն քաղաքական ասպարեզ մտավ Էրդողանի ղեկավարությամբ, ով այդ ժամանակ Ստամբուլի քաղաքապետն էր։ 2003 թվականին նա առաջին անգամ ընտրվեց վարչապետ, իսկ 2014 թվականից ծառայում է որպես նախագահ։

Առաջարկ

2002 թվականի նոյեմբերի 3-ին կուսակցությունը մեծ հաղթանակ տարավ՝ ապահովելով խորհրդարանի երկու երրորդը՝ մեծամասնություն, որը չէր գրանցվել ավելի քան տասնամյակ։

AK Party-ն մասնակցել է յոթ ընդհանուր ընտրությունների՝ 2002, 2007, 2011, 2015 թվականներին, ինչպես նաև 2015 թվականի նոյեմբերյան արտահերթ ընտրություններին, 2018 թվականի հունիսին և վերջերս՝ 2023 թվականի մայիսին՝ հաղթելով բոլորում։

Կուսակցության հիմնադրումից ի վեր՝ Էրդողանի ղեկավարությամբ, Թուրքիան դարձել է կարևոր դերակատար միջազգային ասպարեզում՝ որդեգրելով բազմակողմանի և ակտիվ մոտեցում միջազգային ու տարածաշրջանային հարցերում։

Տարիների ընթացքում Թուրքիան ամրապնդել է իր կապերը եվրոպական, թյուրքական և մահմեդական ազգերի հետ՝ ստանձնելով առաջնորդի դեր տարածաշրջանային հարցերում։

Բացի այդ, Թուրքիան ընդլայնել է իր հարաբերությունները այլ գլոբալ դերակատարների հետ՝ բարձրացնելով իր դիրքը միջազգային ասպարեզում։

Այս մոտեցմամբ Թուրքիան սկսել է նպաստել գլոբալ խնդիրների լուծմանը և կարևոր դեր խաղալ միջազգային կազմակերպություններում։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
