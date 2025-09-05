ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թուրքիան եղել է Իսրայելի ամենաուժեղ քննադատներից մեկը Գազայում ցեղասպանության սկզբից ի վեր
Անկարան պնդեց, որ իր անվան հիշատակումը իսրայելցի նախարարի դեմ ենթադրյալ դավադրության մեջ իր պաղեստինյան քաղաքականությանը թիրախավորող ապատեղեկատվական արշավի մի մասն է։
Թուրքիան եղել է Իսրայելի ամենաուժեղ քննադատներից մեկը Գազայում ցեղասպանության սկզբից ի վեր
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Burhanettin Duran / AA
September 5, 2025

Թուրքիայի Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը հերքեց իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, որոնցում իր անունը հիշատակվել է իսրայելցի նախարարի դեմ ենթադրյալ մահափորձի հետ կապված՝ դրանք անվանելով միտումնավոր զրպարտչական արշավի մաս։

«Մեր երկրի անվան հիշատակումը որոշ իսրայելական լրատվամիջոցների կողմից իսրայելցի նախարարի դեմ ենթադրյալ մահափորձի վերաբերյալ հաղորդագրություններում Թուրքիային ուղղված միտումնավոր ապատեղեկատվական արշավի արդյունք է», - նշեց Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը։

Այն ընդգծում է, որ իսրայելական լրատվամիջոցներում որպես նոր զարգացում ներկայացված դեպքը իրականում կապված է ութ ամիս առաջ տեղի ունեցած միջադեպի հետ։

«Ավելին, ձերբակալված անձանց հայտարարությունները, որոնք հաստատում են, որ նրանք որևէ կապ չունեն Թուրքիայի հետ, ստուգվել են Կարմիր խաչի պաշտոնյաների կողմից», - նշեց Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը։

Առաջարկ

Հաղորդագրությունների հիմնական նպատակը միջազգային ասպարեզում Թուրքիայի մասին մոլորեցնող պատկերացում ստեղծելն է և Պաղեստինի հարցում նրա դիրքը խաթարելը։

«Այս լուրի հիմնական նպատակը միջազգային ասպարեզում Թուրքիայի մասին մոլորեցնող և միտումնավոր պատկերացում ստեղծելն է, դրանով իսկ խաթարելով Թուրքիայի քաղաքականությունը Պաղեստինի հարցում», - նշեց Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը։

Անկարան կոչ արեց հանրությանը և միջազգային իշխանություններին չնշանակել այն, ինչը նրանք անվանել են «Թուրքիային ուղղված ապատեղեկատվություն և սև քարոզչական ջանքեր»։

Թուրքիան եղել է Իսրայելի ամենաուժեղ քննադատներից մեկը Գազայում ցեղասպանության սկզբից ի վեր՝ բազմիցս մեղադրելով Թել Ավիվին ցեղասպանություն կատարելու մեջ և կոչ անելով պատասխանատվության միջազգային դատարաններում։

Անկարայի պաշտոնյաները նշեցին, որ Թուրքիան ահաբեկչության կամ տարածաշրջանային դավադրությունների հետ կապող զրպարտչական արշավները պաղեստինցիներին աջակցելու իր դիվանագիտական ​​դիրքորոշումը թուլացնելու փորձերի մի մասն են։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us