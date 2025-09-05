Թուրքիայի Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը հերքեց իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, որոնցում իր անունը հիշատակվել է իսրայելցի նախարարի դեմ ենթադրյալ մահափորձի հետ կապված՝ դրանք անվանելով միտումնավոր զրպարտչական արշավի մաս։
«Մեր երկրի անվան հիշատակումը որոշ իսրայելական լրատվամիջոցների կողմից իսրայելցի նախարարի դեմ ենթադրյալ մահափորձի վերաբերյալ հաղորդագրություններում Թուրքիային ուղղված միտումնավոր ապատեղեկատվական արշավի արդյունք է», - նշեց Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը։
Այն ընդգծում է, որ իսրայելական լրատվամիջոցներում որպես նոր զարգացում ներկայացված դեպքը իրականում կապված է ութ ամիս առաջ տեղի ունեցած միջադեպի հետ։
«Ավելին, ձերբակալված անձանց հայտարարությունները, որոնք հաստատում են, որ նրանք որևէ կապ չունեն Թուրքիայի հետ, ստուգվել են Կարմիր խաչի պաշտոնյաների կողմից», - նշեց Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը։
Հաղորդագրությունների հիմնական նպատակը միջազգային ասպարեզում Թուրքիայի մասին մոլորեցնող պատկերացում ստեղծելն է և Պաղեստինի հարցում նրա դիրքը խաթարելը։
«Այս լուրի հիմնական նպատակը միջազգային ասպարեզում Թուրքիայի մասին մոլորեցնող և միտումնավոր պատկերացում ստեղծելն է, դրանով իսկ խաթարելով Թուրքիայի քաղաքականությունը Պաղեստինի հարցում», - նշեց Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը։
Անկարան կոչ արեց հանրությանը և միջազգային իշխանություններին չնշանակել այն, ինչը նրանք անվանել են «Թուրքիային ուղղված ապատեղեկատվություն և սև քարոզչական ջանքեր»։
Թուրքիան եղել է Իսրայելի ամենաուժեղ քննադատներից մեկը Գազայում ցեղասպանության սկզբից ի վեր՝ բազմիցս մեղադրելով Թել Ավիվին ցեղասպանություն կատարելու մեջ և կոչ անելով պատասխանատվության միջազգային դատարաններում։
Անկարայի պաշտոնյաները նշեցին, որ Թուրքիան ահաբեկչության կամ տարածաշրջանային դավադրությունների հետ կապող զրպարտչական արշավները պաղեստինցիներին աջակցելու իր դիվանագիտական դիրքորոշումը թուլացնելու փորձերի մի մասն են։