Թուրքիան պաշտոնապես սկսել է իր նոր գլխավոր մարտական տանկի՝ «Altay»-ի զանգվածային արտադրությունը տեղական ավտոարտադրող «BMC»-ի Անկարայի գործարանում, ինչը կարևորագույն իրադարձություն է երկրի պաշտպանական նպատակների իրականացման գործում։
«BMC»-ի գլխավոր տնօրեն Ֆուաթ Թոշյալին ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ նախագիծը բավարարում է Թուրքիայի դարավոր ձգտումը։
«Մեր գործարանն այժմ սկսել է զանգվածային արտադրությունը՝ անցյալ տարի դրա հիմքերը դնելուց հետո. մենք ակնկալում ենք, որ այն կբավարարի Թուրքիայի զինված ուժերի և դաշնակից երկրների պաշտպանական արդյունաբերության կարիքները», - ասաց Ֆուաթը։
Ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած «Altay»-ը աշխատում է «BATU» շարժիչով, որը մշակվել է «BMC Power»-ի դուստր ձեռնարկությունում։
Անկարայի արտադրական օբյեկտում օգտագործվում են արդյունաբերական ռոբոտներ և առաջադեմ արտադրական տեխնիկա՝ արտադրության յուրաքանչյուր փուլը, կորպուսի պատրաստումից մինչև վերջնական հավաքում, իրականացնելու համար։
Ոչ մի խոչընդոտ չի նկատվել
Թոշյալին նշեց, որ «BATU»-ի հզորության խումբը, որի հզորությունը տատանվում է 400-ից մինչև 1500 ձիաուժ, պետք է որոշակի փորձարկումներ անցնի տեղակայումից առաջ։
«Հզորության խումբը պետք է «վազի» 10,000 կիլոմետր և անցնի որոշակի կատարողականի գնահատականներ։ Մինչ այժմ որևէ խոչընդոտ չի նկատվել, և բոլոր բաղադրիչները, ներառյալ օդային և պաշտպանական համակարգերը, փորձարկվում են տանկի հետ միասին», - ասաց Ֆուաթը։
«Altay»-ից բացի, գործարանում կարտադրվի «BMC»-ի հաջորդ սերնդի ութը ութ չափսի զրահապատ մարտական մեքենան՝ «Altug»-ը։
Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության գործակալության նախագահ Հալուկ Գորգյունը բարձր է գնահատել նախագծի շրջանակներում իրականացված համագործակցային ջանքերը և հաստատել, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ուշադիր հետևել է դրա առաջընթացին։
«Անցյալ տարի փորձարկման համար տրամադրված տանկերը ցուցադրեցին իրենց բոլոր հնարավորությունները և հաջողությամբ հանձնեցին փորձարկումները։ Հիմա, երբ մեր գործարանն ավարտված է, մենք կարտադրենք և կհանձնենք մեր տանկերը անմիջապես մեր պաշտպանական ուժերին», - ասաց Գորգյունը։