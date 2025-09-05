ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թուրքիան սկսել է տեղական «Altay» մարտական ​​տանկի զանգվածային արտադրությունը
Անկարայի գործարանը կարտադրի ժամանակակից տանկեր և հաջորդ սերնդի զրահատեխնիկա, ինչը կարևորագույն հանգրվան է Թուրքիայի ներքին պաշտպանական կարողությունների զարգացման գործում։
Թուրքիան սկսել է տեղական «Altay» մարտական ​​տանկի զանգվածային արտադրությունը
Equipped with state-of-the-art technologies, the Altay is powered by the BATU engine, developed in-house by BMC Power, a subsidiary of BMC. / AA
September 5, 2025

Թուրքիան պաշտոնապես սկսել է իր նոր գլխավոր մարտական ​​տանկի՝ «Altay»-ի զանգվածային արտադրությունը տեղական ավտոարտադրող «BMC»-ի Անկարայի գործարանում, ինչը կարևորագույն իրադարձություն է երկրի պաշտպանական նպատակների իրականացման գործում։

«BMC»-ի գլխավոր տնօրեն Ֆուաթ Թոշյալին ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ նախագիծը բավարարում է Թուրքիայի դարավոր ձգտումը։

«Մեր գործարանն այժմ սկսել է զանգվածային արտադրությունը՝ անցյալ տարի դրա հիմքերը դնելուց հետո. մենք ակնկալում ենք, որ այն կբավարարի Թուրքիայի զինված ուժերի և դաշնակից երկրների պաշտպանական արդյունաբերության կարիքները», - ասաց Ֆուաթը։

Ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած «Altay»-ը աշխատում է «BATU» շարժիչով, որը մշակվել է «BMC Power»-ի դուստր ձեռնարկությունում։

Անկարայի արտադրական օբյեկտում օգտագործվում են արդյունաբերական ռոբոտներ և առաջադեմ արտադրական տեխնիկա՝ արտադրության յուրաքանչյուր փուլը, կորպուսի պատրաստումից մինչև վերջնական հավաքում, իրականացնելու համար։

Առաջարկ

Ոչ մի խոչընդոտ չի նկատվել

Թոշյալին նշեց, որ «BATU»-ի հզորության խումբը, որի հզորությունը տատանվում է 400-ից մինչև 1500 ձիաուժ, պետք է որոշակի փորձարկումներ անցնի տեղակայումից առաջ։

«Հզորության խումբը պետք է «վազի» 10,000 կիլոմետր և անցնի որոշակի կատարողականի գնահատականներ։ Մինչ այժմ որևէ խոչընդոտ չի նկատվել, և բոլոր բաղադրիչները, ներառյալ օդային և պաշտպանական համակարգերը, փորձարկվում են տանկի հետ միասին», - ասաց Ֆուաթը։

«Altay»-ից բացի, գործարանում կարտադրվի «BMC»-ի հաջորդ սերնդի ութը ութ չափսի զրահապատ մարտական ​​մեքենան՝ «Altug»-ը։

Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության գործակալության նախագահ Հալուկ Գորգյունը բարձր է գնահատել նախագծի շրջանակներում իրականացված համագործակցային ջանքերը և հաստատել, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ուշադիր հետևել է դրա առաջընթացին։

«Անցյալ տարի փորձարկման համար տրամադրված տանկերը ցուցադրեցին իրենց բոլոր հնարավորությունները և հաջողությամբ հանձնեցին փորձարկումները։ Հիմա, երբ մեր գործարանն ավարտված է, մենք կարտադրենք և կհանձնենք մեր տանկերը անմիջապես մեր պաշտպանական ուժերին», - ասաց Գորգյունը։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us