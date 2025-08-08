«Թուրքիայից զերծ գործընթացում տեղ չկա սակարկության, բանակցությունների, զիջումների կամ գաղտնի փորձերի համար», - ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նահատակների և վետերանների ընտանիքներին ուղղված նամակում։
Նախագահ Էրդողանը ընդգծել է, որ Թուրքիայի այսօրվա խաղաղությունը, անվտանգությունը և հպարտությունը, առաջին հերթին, պայմանավորված է զինվորների զոհաբերությամբ, և նրանց ժառանգության պաշտպանությունը պետության գլխավոր պարտականությունն է։
«Ես հատկապես խնդրում և աղաչում եմ ձեզ համոզվել, որ այս գործընթացի որևէ փուլում տեղ չի եղել սակարկության, բանակցությունների, զիջումների, գաղտնի և ստրկական նախաձեռնությունների համար, և ապագայում նման բան չի լինի», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
«Երբ ահաբեկչությունից զերծ երկրի և տարածաշրջանի նպատակները հասնեն, երկրի համար նոր էջ կբացվի։ Մեր հազարամյա եղբայրությունը կհասնի նոր փուլի, և մեր մեջ ցանված անհամաձայնության սերմերը կարմատախիլ արվեն և ընդմիշտ կվերանան»։
Նախագահ Էրդողանը նաև նամակ է հղել բոլոր քաղաքացիներին՝ ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիայի նպատակների վերաբերյալ։
Վճռականորեն կտրել արյունոտ շղթան
Նախագահ Էրդողանը նշեց, որ 23 տարիների ընթացքում կատարված ներդրումների, իրականացված նախագծերի, բարեփոխումների, ծառայությունների և կարգավորումների շնորհիվ Թուրքիան բարձրացել է հարգված դիրքի՝ թե՛ տարածաշրջանում, թե՛ համաշխարհային ասպարեզում։
Նախագահ Էրդողանը շեշտեց, որ իրենց առջև դրված բոլոր խոչընդոտներին չնայած՝ նրանք միավորել են իրենց ուժերը ազգի հետ՝ ամրապնդելու ժողովրդավարությունը, ընդլայնելու իրավունքներն ու ազատությունները, վերացնելու խնամակալության կառույցները և հաստատելու ազգային կամքի ինքնիշխանությունը բոլոր պետական հաստատություններում։
Չնայած նրանք անզիջում պայքարում են ահաբեկչության բոլոր ձևերի դեմ, նրանք ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ ապահովելու համար, որ 86 միլիոն քաղաքացիներ ապրեն խաղաղության, հանգստության և եղբայրության մեջ։
«Մեր ազգի հետ միասին մենք վճռականորեն կտրել ենք արյունոտ շղթան, որը կես դար խոչընդոտել է մեր երկրին հասնել իր նպատակներին։ Աստծո կամքով, մենք ի վերջո կհասնենք ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիայի և ահաբեկչությունից զերծ տարածաշրջանի նպատակին։ Ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիայի մեր ջանքերում տեղ չկա որևէ փոխզիջման, որևէ սակարկության կամ որևէ քայլի համար, որը կվտանգի մեր անկախությունն ու ապագան, և երբեք էլ չի լինի։ Մենք երբեք թույլ չենք տվել և երբեք թույլ չենք տա որևէ փորձ, որը կվնասի մեր նահատակների ազնիվ հոգիներին, կվշտացնի մեր վետերաններին կամ կվշտացնի ու կամաչեցնի մեր ընկած հերոսների ընտանիքներին», - ասաց նախագահ Էրդողանը։