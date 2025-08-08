Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը օգոստոսի 9-ին կմեկնի Եգիպտոս՝ բարձր մակարդակի դիվանագիտական այցով, որը կներառի հանդիպում Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթթահ ալ-Սիսիի հետ։
Այցելությունը տեղի է ունենում երկու երկրները նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների 100-ամյակը և նախարար Ֆիդանի այս տարվա երկրորդ այցն է Կահիրե՝ մարտի 23-ին Իսլամական համագործակցության կազմակերպության (ԻՀԿ) և Արաբական լիգայի շփման խմբի՝ Գազայի հարցով հանդիպմանը մասնակցելուց հետո։
Եգիպտոսի ԱԳ նախարար Բադր Աբդելաթթին ավելի վաղ երկկողմ այցով եղել էր Թուրքիա փետրվարի 4-ին, իսկ երկու նախարարները վերջին անգամ հանդիպել էին հունիսին՝ Ստամբուլում կայացած ԻՀԿ ԱԳ նախարարների խորհրդի 51-րդ նստաշրջանի ժամանակ։
Գազայի ճգնաժամը՝ օրակարգի գլխավոր թեման
Կահիրեում քննարկումները կկենտրոնանան երկկողմ կապերի, տարածաշրջանային զարգացումների և երկու երկրների միջև բազմակողմ համագործակցության ամրապնդման վրա։
Կանխատեսվում է, որ Գազան գերիշխող դեր կխաղա բանակցություններում, և երկու կողմերը կփոխանակեն տեսակետներ ՀԱՄԱՍ-ի և Իսրայելի միջև Եգիպտոսի, Կատարի և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հրադադարի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև կհամակարգեն մարդասիրական օգնության անխափան մատակարարումն ապահովելու ջանքերը։
Կանխատեսվում է, որ նախարար Ֆիդանը նաև կընդգծի, որ Իսրայելի գործողությունները խաթարում են երկու պետությունների լուծումը, և Գազան անեքսիայի ուղղությամբ նրա վերջին քայլերը տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ամենամեծ խոչընդոտներն են։
Նախարարները կքննարկեն Պաղեստինի վերաբերյալ միջազգային համաժողովի արդյունքները, որը տեղի է ունեցել Նյու Յորքում հուլիսի 28-ից 30-ը Թուրքիայի մասնակցությամբ, և կքննարկեն Գազայի վերականգնմանը աջակցելու համագործակցությունը, որը Թուրքիան աջակցել էր այս տարվա սկզբին Ջիդդայում կայացած ԻՀԿ հանդիպման ժամանակ։
Տարածաշրջանային և երկկողմանի առաջնահերթություններ
Բանակցությունները կքննարկեն նաև Լիբիայում, Սուդանում, Սոմալիում և Հյուսիսային և Արևելյան Աֆրիկայի այլ մասերում, ինչպես նաև Սահելի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները՝ ուսումնասիրելով երկու երկրների համատեղ ներդրումը տարածաշրջանային կայունությանը։
Թուրքիայի և Եգիպտոսի միջև երկկողմանի հարաբերությունները վերջին տարիներին թափ են ստացել՝ հաճախակի շփումների և փոխադարձ այցելությունների շնորհիվ։
Այս տարի լրանում է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարյուրամյակը, իսկ Բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության խորհրդի հաջորդ նիստը նախատեսված է 2026 թվականին՝ նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և նախագահ ալ-Սիսիի համանախագահությամբ։ Առաջին նիստը տեղի է ունեցել Անկարայում 2024 թվականի սեպտեմբերին։
Եգիպտոսը մնում է Թուրքիայի ամենամեծ առևտրային գործընկերը Աֆրիկայում, որի երկկողմ առևտուրը 2024 թվականին հասել է 8.8 միլիարդ դոլարի։ Երկու կողմերն էլ նպատակ ունեն առաջիկա տարիներին այդ թիվը հասցնել 15 միլիարդ դոլարի։ Եգիպտոսում թուրքական ներդրումները գնահատվում են մոտ 3.5 միլիարդ դոլար։
Այցը տեղի է ունենում Անկարայի և Կահիրեի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերսկսման ժամանակաշրջանում, որտեղ Գազայի ճգնաժամը հանդիսանում է նրանց համագործակցության կենտրոնական հենասյունը։