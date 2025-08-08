«Ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիայի» շարունակական նախաձեռնությունը «բանակցային գործընթաց» չէ PKK-ի հետ, այլ ազգային ջանք՝ խմբավորման վերջերս լուծարման մասին հայտարարությունից հետո հաջորդ քայլերը որոշելու համար, ասել է երկրի խորհրդարանի խոսնակը։
«Թույլ տվեք հստակ ասել. սա բանակցություններ չեն», - հինգշաբթի օրը Թուրքիայի Խորհրդարանում կայացած միջոցառման ժամանակ ասաց Թուրքիայի Խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։
Նուման Քուրթուլմուշը այս խոսքերն ասել է վետերանների և զոհված զինվորների ընտանիքների ներկայությամբ՝ ընդունելով գործընթացի շուրջ հնարավոր մտահոգությունները։
«Մենք չենք բանակցություններ վարում ահաբեկչական խմբի հետ։ Ընդհակառակը, մենք վերանայում ենք ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիայի ապահովման առջև ծառացած ուղին», - ասաց Թուրքիայի Խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։
Նուման Քուրթուլմուշի մեկնաբանությունները հնչել են, երբ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հուլիսի 12-ին հայտարարեց երկրի պատմության մեջ «նոր շրջանի» սկզբի մասին՝ PKK-ի կողմից զենքը վայր դնելու որոշումից հետո, որն ավարտեց իր 47-ամյա ահաբեկչական արշավը։
PKK, որը Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչվել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն, մայիսին համագումար անցկացրեց և հայտարարեց իր լուծարման մասին։
Քայլը տեղի ունեցավ խմբի բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանի փետրվարյան կոչից հետո՝ տասնամյակներ շարունակվող հարձակումները դադարեցնելու վերաբերյալ։
Նոր նախաձեռնության շրջանակներում խորհրդարանական հանձնաժողովը, որը պաշտոնապես անվանվել է Ազգային համերաշխության, եղբայրության և ժողովրդավարության կոմիտե, երեքշաբթի օրը իր առաջին նիստն անցկացրեց Թուրքիայի խորհրդարանում։ Մարմինը հանձնարարված է գնահատել ահաբեկչությունից հետո ժամանակաշրջանի քաղաքական և իրավական ասպեկտները։
Ընդգծելով ահաբեկչության վերացման ավելի լայն տարածաշրջանային նշանակությունը։
«Ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիան նշանակում է ահաբեկչությունից զերծ տարածաշրջան։ Մենք այս ապագան միասին կկառուցենք», - ասաց Թուրքիայի Խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։
Նուման Քուրթուլմուշը նաև անդրադարձել է վերջին տասնամյակների ընթացքում երկրի վրա ահաբեկչության կրած ծանր հետևանքներին։
«Հանրապետության 100-ամյա պատմության գրեթե կեսը նշանավորվել է ահաբեկչությամբ, ցավով և զոհողություններով։ Թուրքիան կորցրել է մոտավորապես 3 տրիլիոն դոլար և տասնյակ հազարավոր կյանքեր։ Մենք պարտական ենք մեր նահատակներին և մեր ապագա սերունդներին՝ վերականգնելու մեր միասնությունը և դարավոր եղբայրության կապերը», - ասաց Թուրքիայի Խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։