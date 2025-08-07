Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը ժամանել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոս որի նպատակն է Թուրքիայի և Սիրիայի միջև համագործակցության զարգացումը։
Նախարար Ֆիդանը հինգշաբթի օրը իր այցի ընթացքում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Ահմադ աշ-Շարաայի, ԱԳ նախարար Ասաադ Հասան աշ-Շաիբանիի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Այցելությունը նշանավորում է Անկարայի և Դամասկոսի միջև խորացող հարաբերությունների ևս մեկ կարևորագույն պահ՝ Ասադի ռեժիմի անկումից և Սիրիայում նոր քաղաքական գլխի սկզբից ութ ամիս անց։
Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ բանակցությունները կկենտրոնանան վերջին ամիսներին երկկողմ հարաբերություններում ձեռք բերված առաջընթացի վերանայման և տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ անվտանգության, վերակառուցման և տարածաշրջանային կայունության ոլորտներում համագործակցության հետագա ուղիների ուսումնասիրման վրա։
Սիրիայի վերակառուցումը, համատեղ հակաահաբեկչական ջանքերը
Օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը Սիրիայի վերակառուցումն ու տնտեսական վերականգնումն է, որտեղ Թուրքիան խոստացել է տեխնիկական և լոգիստիկ աջակցություն։
Աղբյուրները նշել են, որ երկու կողմերը կգնահատեն նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում առկա համագործակցությունը, մասնավորապես՝ ԴԱԻՇ-ի և PKK/YPG-ի դեմ պայքարի շրջանակներում, որոնք Անկարան համարում է իր անվտանգությանը սպառնացող ուղղակի սպառնալիք՝ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում իրենց գործունեության պատճառով։
Կքննարկվի նաև տարածաշրջանային դինամիկան՝ կենտրոնանալով Իսրայելի ռազմական գործողությունների և հռետորաբանության վրա, որը երկու կողմերն էլ համարում են Սիրիայի և ավելի լայն տարածաշրջանի համար անկայունացնող ուժ։
Երկարաժամկետ անվտանգության և կայունության խթանում
Դիվանագիտական աղբյուրները ընդգծել են, որ ներկայիս ժամանակահատվածը հնարավորություն է տալիս Թուրքիային և Սիրիային համատեղել իրենց ջանքերը՝ համատեղ շահերի պաշտպանության համար, մասնավորապես՝ երկարաժամկետ անվտանգության և կայունության խթանման հարցում։
«Թուրքիայի առաջնահերթությունն այս հնարավորություններից օգտվելն է այնպես, որ նպաստի Սիրիայի վերականգնմանը և ամրապնդի երկկողմ համագործակցությունը», - ասաց պաշտոնյաներից մեկը։