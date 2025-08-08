ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիան դատապարտում է Իսրայելի՝ Գազայի վրա հարձակումը ընդլայնելու ծրագիրը
Թուրքիայի ԱԳ նախարարությունը կոչ է անում միջազգային հանրությանը «կատարել իր պարտականությունները»՝ նախագծի իրականացումը կանխելու համար, և կոչ է անում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին ընդունել պարտադիր բանաձևեր։
Թուրքիան ամենախիստ կերպով դատապարտել է Իսրայելի որոշումը՝ ընդլայնելու իր ռազմական գործողությունները Գազայում, այն անվանելով Թել Ավիվի «էքսպանսիոնիստական և ցեղասպանական քաղաքականության» նոր փուլ և կոչ անելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին պարտավորեցնող միջոցներ ձեռնարկել այն դադարեցնելու համար։

Ուրբաթ օրը տարածած հայտարարության մեջ Թուրքիայի ԱԳ նախարարությունը նշել է, որ վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից հարձակումը ընդլայնելու ծրագիրը «կշարունակի պաղեստինցի ժողովրդի դեմ ցեղասպանությունը և կերկարաձգի օկուպացիան», հասցնելով «ծանր հարված միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը, կսրացնի տարածաշրջանային անկայունությունը և կխորացնի մարդասիրական ճգնաժամը»։

ԱԳ Նախարարությունը զգուշացրել է, որ այս քայլը նպատակ ունի Գազան անմարդաբնակ դարձնել և պաղեստինցիներին բռնի կերպով տեղահանել իրենց սեփական հողերից։

«Մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության կարելի է հասնել միայն միջազգային իրավունքի և դիվանագիտության գերակայության, ինչպես նաև մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանության միջոցով։ Զավթիչ Իսրայելը պետք է անհապաղ հրաժարվի իր պատերազմական ծրագրերից, համաձայնվի Գազայում հրադադարի և սկսի բանակցություններ երկու պետությունների լուծման ուղղությամբ», - նշվեց ԱԳՆ հայտարարության մեջ:

Անկարան կոչ արեց միջազգային հանրությանը «կատարել իր պարտականությունները»՝ ծրագրի իրականացումը կանխելու համար, և կոչ արեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին ընդունել պարտադիր բանաձևեր՝ Իսրայելի գործողությունները կանխելու համար, որոնք, ըստ Անկարայի, խախտում են միջազգային իրավունքը և մարդասիրական արժեքները:

Հայտարարությունը հրապարակվեց մի քանի ժամ անց, երբ Իսրայելի անվտանգության կաբինետը հաստատեց վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի առաջարկը՝ զինվորականներին Գազա քաղաքը վերահսկողության տակ վերցնելու վերաբերյալ:

Իսրայելը բախվում է աճող վրդովմունքի՝ Գազայի դեմ իր ավերիչ պատերազմի պատճառով, որտեղ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանվել է ավելի քան 61,200 մարդ: Ռազմական արշավը ավերել է անկլավը, որը սովի է մատնված:

Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ տվեց Նեթանյահուին և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար: Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է բախվում Միջազգային դատարանում՝ անկլավի դեմ իր պատերազմի համար։

Իսրայելի ռազմական գործողությունը Գազայում արդեն իսկ քննադատության է արժանացել համաշխարհային հանրության կողմից ավերածությունների մասշտաբների և քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի պատճառով, իսկ մարդասիրական գործակալությունները զգուշացնում են պաշարված անկլավում աղետալի պայմանների մասին։

