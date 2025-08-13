Հարավային Սուդանը հերքել է լուրերը, թե Իսրայելի հետ բանակցություններ է վարում Գազայի պաղեստինցիներին վերաբնակեցնելու վերաբերյալ՝ նշելով, որ «կտրականապես հերքում է» Իսրայելական մամուլում տարածված նման պնդումները։
«Հարավային Սուդանի Հանրապետության կառավարությունը կտրականապես հերքում է վերջերս տարածված լուրերը, թե Իսրայելի պետության հետ քննարկումներ են ընթանում Գազայի պաղեստինցի քաղաքացիներին Հարավային Սուդանում վերաբնակեցնելու վերաբերյալ»,- նշված է երկրի Արտաքին գործերի նախարարության չորեքշաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ։
Նախարարությունը նշել է, որ այդ պնդումները «անհիմն են և չեն արտացոլում Հարավային Սուդանի կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը կամ քաղաքականությունը»։
Այն կոչ է արել լրատվամիջոցներին «ցուցաբերել պատշաճ զգուշություն» և նորությունները տարածելուց առաջ հաստատել դրանք պաշտոնական աղբյուրներից։
Իսրայելական լրատվամիջոցները նախկինում հայտնել էին, որ Թել Ավիվը քննարկումներ է վարում Հարավային Սուդանի հետ՝ Գազայի պաղեստինցիներին պատերազմի հետևանքով ավերված այս Արևելյան Աֆրիկյան երկրում վերաբնակեցնելու հնարավորության շուրջ։ Սա Իսրայելի կողմից Գազայի տարածքից զանգվածային արտագաղթը խթանելու ավելի լայն ջանքերի մի մասն է։
Վեց անձինք, ովքեր ծանոթ են այս հարցին, հաստատել են բանակցությունների փաստը Associated Press-ին։
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ցանկանում է իրականացնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի տեսլականը՝ Գազայի բնակչության մեծ մասին տեղահանելու վերաբերյալ, ինչը Նեթանյահուն անվանում է «կամավոր միգրացիա»։ Իսրայելը նման վերաբնակեցման առաջարկներ է ներկայացրել նաև այլ աֆրիկյան երկրներին։
Պաղեստինցիները, մարդու իրավունքների խմբերը և միջազգային հանրության մեծ մասը մերժել են այս առաջարկները՝ դրանք համարելով միջազգային իրավունքի խախտմամբ հարկադիր տեղահանության ծրագիր։
Սա նաև կարող է լինել Թրամփի հետ համագործակցության ուղի, ով փետրվարին բարձրաձայնել էր Գազայի բնակչության վերաբնակեցման գաղափարը, սակայն վերջին ամիսներին կարծես թե հետ է կանգնել այդ մտքից։
Իսրայելի Արտաքին գործերի նախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանել, իսկ Հարավային Սուդանի արտաքին գործերի նախարարը չի պատասխանել բանակցությունների վերաբերյալ հարցերին։
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է, որ չի մեկնաբանում մասնավոր դիվանագիտական զրույցները։
Հացադուլից տառապող գոտուց դեպի մեկ այլ գոտի
Շատ պաղեստինցիներ գուցե ցանկանային ժամանակավորապես լքել Գազան՝ պատերազմից և սովից խուսափելու համար։ Սակայն նրանք կտրականապես մերժում են իրենց ազգային հայրենիքի անբաժանելի մաս համարվող տարածքից մշտական վերաբնակեցումը։
Նրանք վախենում են, որ Իսրայելը երբեք թույլ չի տա իրենց վերադառնալ, և որ զանգվածային հեռացումը Իսրայելին հնարավորություն կտա Գազան կցել իր տարածքին և այնտեղ վերականգնել հրեական բնակավայրերը, ինչպես կոչ են անում Իսրայելի կառավարության ծայրահեղ աջ նախարարները։
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են լքել Գազան, հազիվ թե ընտրեն Հարավային Սուդանը՝ աշխարհի ամենաանվտանգ և հակամարտություններով լի երկրներից մեկը։
Հարավային Սուդանը դեռևս պայքարում է վերականգնվելու համար անկախությունից հետո բռնկված քաղաքացիական պատերազմից, որը խլեց մոտ 400,000 մարդու կյանք և երկրի որոշ հատվածներ սովի հասցրեց։