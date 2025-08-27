ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հյուսիսային Կորեան քննադատել է Հարավային Կորեայի նախագահին՝ ապամիջուկայնացման կոչի համար
Փհենյանը հայտարարել է, որ երբեք չի հրաժարվի երկրի միջուկային զենքից։
Հյուսիսային Կորեան դատապարտել է Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Չժե Մյունին՝ մեղադրելով նրան ԱՄՆ կատարած վերջին այցի ժամանակ Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման կոչ անելով՝ իր «իրական կեղծավորի ինքնությունը» բացահայտելու մեջ։

Պետական ​​Կորեական կենտրոնական լրատվական գործակալության (KCNA) կողմից հրապարակված մեկնաբանության մեջ Փհենյանը քննադատել է Լիի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ելույթը երկուշաբթի օրը Վաշինգտոնում գտնվող Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում, որտեղ նա վերահաստատել է ԱՄՆ-Հարավային Կորեա դաշինքը և զգուշացրել սադրանքներին կոշտ պատասխանների մասին։

«Նա նույնիսկ վիրավորեց մեզ՝ անվանելով մեզ «աղքատ, բայց դաժան հարևաններ», իսկ ավելի ուշ սկսեց խոսել «ապամոնտաժման» անհեթեթ գաղափարի մասին», - նշել է գործակալությունը։

Հյուսիսային Կորեան նաև ընդգծել է, որ չի հրաժարվի իր միջուկային զենքից։

«Մեր դիրքորոշումը՝ երբեք չհրաժարվել միջուկային զենքից, որը մեր ազգային հեղինակությունն ու ազգային անվտանգությունն է, բացարձակապես անփոփոխ է», - նշվում է հայտարարության մեջ։

Հավելվել է, որ Հյուսիսային Կորեայի՝ որպես միջուկային տերության կարգավիճակը «անխուսափելի ընտրություն» է, որը ճշգրիտ արտացոլում է արտաքին «թշնամական սպառնալիքները» և համաշխարհային անվտանգության փոփոխվող լանդշաֆտը։

Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ Լին առաջարկեց, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդիպի Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ այս տարվա վերջին, մինչդեռ Թրամփը առաջարկն անվանեց «շատ իմաստուն առաջարկ», ըստ Հարավային Կորեայի նախագահի գրասենյակի խոսնակ Կանգ Յու Ջունգի։

Իր առաջին ժամկետի ընթացքում Թրամփը երեք անգամ հանդիպել է Կիմի հետ, այդ թվում՝ մեկ անգամ ապառազմականացված գոտում, որը բաժանում է երկու Կորեաները։

