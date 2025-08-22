Թուրքիայի ՄԱԿ-ում դեսպան Ահմեդ Յըլդըզը նշել է, որ Իսրայելի քաղաքականությունը սնուցում է անկայունությունը Սիրիայում և սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանը՝ կոչ անելով միջազգային հանրությանը վերացնել մնացած պատժամիջոցները և աջակցել երկրի ինքնիշխանությանը։
«Սիրիան շարունակում է մնալ միջազգային օրակարգի բարձր կետում։ Նոր ժամանակաշրջանը պահանջում է շարունակական ջանքեր՝ երկրի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ազգային միասնության հիման վրա խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար», - ասաց Յըլդըզը հինգշաբթի օրը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստում։
Յըլդըզը ասաց, որ սիրիական վարչակազմին լիազորելը կարևոր է այս նպատակին հասնելու համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր ուշադրությունը շեղվի երկրում կայունության և անվտանգության վերականգնման կարևորագույն խնդրից։
Կոչ անելով «վերացնել մնացած պատժամիջոցները, որպեսզի սիրիական վարչակազմը կարողանա ծառայել իր քաղաքացիներին», Յըլդըզը շեշտել է, որ «կենտրոնացված վարչակազմը և միասնական ազգային բանակը անփոխարինելի են» խաղաղության համար։
«Սուեյդայում վերջին զարգացումները կրկին ցույց են տալիս Իսրայելի քաղաքականության ապակառուցողական և անկայունացնող բնույթը տարածաշրջանում», - ասաց Յըլդըզը՝ զգուշացնելով, որ «անկայունացնող գործողությունները, որոնք սպառնում են Սիրիայի միասնությանը, կայունությանը և նրա ժողովրդի բարեկեցությանը, չպետք է հանդուրժվեն»։
«Սիրիայի ինքնիշխանությունը խաթարող կամ վառելիքի մասնատմանը նպաստող ջանքերը լուրջ ռիսկեր են պարունակում տարածաշրջանային ավելի լայն անկայունության համար», - ասաց Յըլդըզը։
Հավաստի քայլեր
Սուեյդայում բռնությունը բռնկվեց հուլիսի կեսերին բեդվին ցեղերի և դրուզ խմբավորումների միջև։ Կառավարական ուժերը միջամտեցին մարտերը ճնշելու համար, մինչդեռ Իսրայելը միջամտեց և նույնպես ռմբակոծեց Դամասկոսը՝ դրուզ փոքրամասնությանը պաշտպանելու պատրվակով։ Ավելի ուշ հայտարարվեց ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կնքված զինադադարի մասին։
Յըլդիզը մատնանշեց Սիրիայի կառավարության և Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի ահաբեկչական կազմակերպության միջև մարտի 10-ի համաձայնագիրը։
«Մենք դեռևս չենք տեսել Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի կողմից հավաստի քայլեր, որոնք կնվազեցնեին լարվածությունը կամ կնպաստեին անվտանգության և վստահության միջավայրի ստեղծմանը։ Լրացուցիչ ճնշում պետք է գործադրվի Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի վրա, որը ձգտում է երկարաձգել անորոշությունը և շահագործել հնարավոր ճգնաժամերը շահույթի համար», - ասաց Յըլդըզը։
Մարտի 10-ին Սիրիայի նախագահը հայտարարեց Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի պետական ինստիտուտներին ինտեգրման վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին, որը վերահաստատում է երկրի տարածքային միասնությունը և մերժում է բաժանման ցանկացած փորձ։
Սիրիայի դեմոկրատական ուժերում գերիշխում է ահաբեկչական YPG խումբը, որը ահաբեկչական PKK-ի սիրիական ճյուղն է։
Յըլդըզն նշեց, որ առաջիկա ժամանակահատվածը պահանջում է Սիրիայի կառավարության հետ համագործակցություն և ավելի սերտ միջազգային համագործակցություն։
«Թուրքիան լիովին հավատարիմ կմնա այս տեսլականին», - ասաց Յըլդըզը։
Սիրիայի կառավարությունը ակտիվացրել է անվտանգությանն ուղղված ջանքերը անցյալ տարի Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո, որը 24 տարի կառավարում էր իշխանությունը։
Ասադը դեկտեմբերին փախավ Ռուսաստան՝ վերջ դնելով Բաաս կուսակցության ռեժիմին, որը իշխանության գլուխ էր 1963 թվականից։ Հունվարին ձևավորվեց նախագահ Ահմադ ալ-Շարաայի գլխավորությամբ նոր վարչակազմ։