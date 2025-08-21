ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիայում սկսվել են Զանգեզուրի միջանցքին միացող ռազմավարական երկաթուղու աշխատանքները
2,8 միլիարդ դոլարի ֆինանսական աջակցությամբ կառուցված այս գիծը նպատակ ունի տարեկան տեղափոխել 5,5 միլիոն ուղևոր և 15 միլիոն տոննա բեռ: Երթուղու երկայնքով նախատեսվում է կառուցել հինգ թունել:
Երկաթուղին կզարգացնի Զանգեզուրի միջանցքը՝ ամրապնդելով Թուրքիայի դերը որպես Եվրոպայի և Ասիայի միջև կամուրջ։ (Լուսանկար՝ Anadolu Agency) / AA
August 21, 2025

Ուրբաթ օրը Թուրքիան հիմք կդնի երկրի արևելքում կառուցվող խոշոր երկաթուղային նախագծի, որը կկազմի Զանգեզուրի միջանցքի ռազմավարական մասը, որը Հարավային Կովկասում նախատեսված հիմնական տարանցիկ երթուղի է։

Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ 224 կիլոմետր երկարությամբ Կարս-Իգդիր-Արալըկ-Դիլուջու երկաթուղին կծառայի որպես կարևորագույն օղակ միջանցքի շրջանակներում և կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանի էքսկլավի հետ։

Նախագիծը նախատեսված է տարեկան 5.5 միլիոն ուղևոր և 15 միլիոն տոննա բեռ փոխադրելու համար։ Ուրալօղլուն նշեց, որ երկաթուղին կունենա հինգ թունել։ Նա հավելեց, որ Թուրքիայի գանձապետարանի և ֆինանսների նախարարության ջանքերով ապահովվել է 2.79 միլիարդ դոլարի արտաքին ֆինանսավորում։

Հայտարարությունը հնչեց մի քանի օր անց Սպիտակ տանը կայացած եռակողմ գագաթնաժողովից հետո, որտեղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն։

Համաձայնագիրը նպատակ ունի վերջ դնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տասնամյակների հակամարտությանը՝ պարտավորվելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները, կարգավորել հարաբերությունները և վերականգնել տրանսպորտային ուղիները, ներառյալ Զանգեզուրի միջանցքը։

Նախատեսված միջանցքը անհանգստություն է առաջացրել Իրանում, որը երկար ժամանակ դեմ է եղել նախագծին՝ այն դիտարկելով որպես իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա թուլացնելու հնարավոր վտանգ։

Երկուշաբթի օրը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը այցելեց Երևան՝ հայկական ղեկավարության հետ բանակցություններ վարելու և քննարկելու տարանցիկ կապի հարցը։

Վերլուծաբանները նշում են, որ երկաթուղային նախագիծը և վերջերս ստորագրված խաղաղության հայտարարությունը կարող են վերափոխել առևտուրն ու փոխադրումները Հարավային Կովկասում։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
