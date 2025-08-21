Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի (TurkStat) հրապարակած տվյալների համաձայն՝ Թուրքիայի ճանապարհներին էլեկտրական մեքենաների թիվը մեկ տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է՝ հուլիսի վերջին աճելով 120.6 տոկոսով՝ հասնելով 289,457 միավորի։
Այս աճը ընդգծում է սպառողների նախասիրությունների արագ փոփոխությունը, որին նպաստում են Թուրքիայի ընդլայնվող լիցքավորման ցանցը և երկրի տեղական արտադրության էլեկտրական մեքենաների ապրանքանիշ Togg-ի ներդրումը։
Հուլիսին երկրում գրանցված 16.8 միլիոն մեքենաներից էլեկտրական մեքենաները կազմել են ավտոպարկի 1.7 տոկոսը։ Սա կտրուկ աճ է 2015 թվականի ընդամենը 565 գրանցված ԷՄ-ի համեմատ, որտեղ անցյալ ամիս դրանց թիվը առաջին անգամ գերազանցել է 250,000-ը։
Հիբրիդային մեքենաները նույնպես արագացել են իրենց ժողովրդականությամբ
Գրանցումները 2011 թվականի ընդամենը 23 միավորից աճել են մինչև 222,328՝ 2023 թվականի վերջին, և գրեթե կրկնապատկվել՝ հասնելով 391,269-ի՝ 2024 թվականին։
2025 թվականի հուլիսի դրությամբ հիբրիդային մեքենաների ավտոպարկը հասել էր 556,995 մեքենայի, որը կազմում է բոլոր մեքենաների 3.3 տոկոսը՝ նախորդ տարվա վերջի 2.4 տոկոսի համեմատ։
Թվերը ընդգծում են Թուրքիայի արագ փոփոխվող ավտոշուկան, քանի որ համաշխարհային և ներքին քաղաքականությունը մղում է դեպի էլեկտրաֆիկացիա՝ էլեկտրական մեքենաները և հիբրիդները դասելով երկրի շարժունակության ապագայի աճող մասնաբաժին։