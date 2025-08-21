ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիայում էլեկտրական մեքենաների թիվը մեկ տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է, TOGG-ի կարևորությունը
Թուրքիայի ճանապարհներին էլեկտրական մեքենաների թիվը հուլիսին գերազանցել է 289,000-ը, մինչդեռ հիբրիդայինների թիվը մոտեցել է 600,000-ի, ինչը արտացոլում է երկրի ավտոշուկայի արագ անցումը դեպի էլեկտրաֆիկացում։
August 21, 2025

Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի (TurkStat) հրապարակած տվյալների համաձայն՝ Թուրքիայի ճանապարհներին էլեկտրական մեքենաների թիվը մեկ տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է՝ հուլիսի վերջին աճելով 120.6 տոկոսով՝ հասնելով 289,457 միավորի։

Այս աճը ընդգծում է սպառողների նախասիրությունների արագ փոփոխությունը, որին նպաստում են Թուրքիայի ընդլայնվող լիցքավորման ցանցը և երկրի տեղական արտադրության էլեկտրական մեքենաների ապրանքանիշ Togg-ի ներդրումը։

Հուլիսին երկրում գրանցված 16.8 միլիոն մեքենաներից էլեկտրական մեքենաները կազմել են ավտոպարկի 1.7 տոկոսը։ Սա կտրուկ աճ է 2015 թվականի ընդամենը 565 գրանցված ԷՄ-ի համեմատ, որտեղ անցյալ ամիս դրանց թիվը առաջին անգամ գերազանցել է 250,000-ը։

Հիբրիդային մեքենաները նույնպես արագացել են իրենց ժողովրդականությամբ

Գրանցումները 2011 թվականի ընդամենը 23 միավորից աճել են մինչև 222,328՝ 2023 թվականի վերջին, և գրեթե կրկնապատկվել՝ հասնելով 391,269-ի՝ 2024 թվականին։

2025 թվականի հուլիսի դրությամբ հիբրիդային մեքենաների ավտոպարկը հասել էր 556,995 մեքենայի, որը կազմում է բոլոր մեքենաների 3.3 տոկոսը՝ նախորդ տարվա վերջի 2.4 տոկոսի համեմատ։

Թվերը ընդգծում են Թուրքիայի արագ փոփոխվող ավտոշուկան, քանի որ համաշխարհային և ներքին քաղաքականությունը մղում է դեպի էլեկտրաֆիկացիա՝ էլեկտրական մեքենաները և հիբրիդները դասելով երկրի շարժունակության ապագայի աճող մասնաբաժին։

