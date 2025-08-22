ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թուրքիայի ՊՆ․ Թուրքիան խաղաղապահ զորքեր չի ուղարկի Ուկրաինա
Անկարան հերքում է Ուկրաինա խաղաղապահ զորքեր տեղակայելու հնարավորության մասին ենթադրությունները, իսկ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները շեշտում են, որ նման պնդումները անհիմն են և վաղաժամ։
Meeting of the Ukraine Defense Contact Group, as a part of a NATO Defence Ministers' meeting at the Alliance's headquarters in Brussels / Reuters
21 hours ago

Թուրքիան խաղաղապահ զորքեր չի ուղարկի Ուկրաինա, հինգշաբթի օրը հայտարարեցին Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները՝ հերքելով պատերազմից հետո անվտանգության երաշխիքներում Անկարայի հնարավոր դերի մասին ենթադրությունները։

«Թուրքիայի կողմից Ուկրաինա խաղաղապահներ ուղարկելու պնդման վերաբերյալ հիմնավոր կամ ճշգրիտ չի լինի գնահատական ​​տալ դեռևս կոնկրետ հիմքերի վրա չդրված կանխատեսումների հիման վրա», - լրագրողներին շաբաթական ճեպազրույցի ժամանակ ասացին նախարարության պաշտոնյաները։

Նրանք ընդգծեցին, որ Թուրքիան աջակցում է հակամարտության դադարեցմանն ուղղված բոլոր իրական նախաձեռնություններին, բայց զգուշացրին վաղաժամ ենթադրություններից։

«Թուրքիան մի ազգ է, որը նպաստում է խաղաղությանն ու կայունությանը իր տարածաշրջանում և ակտիվորեն նպաստում է այդ նպատակներին հասնելուն ուղղված բոլոր նախաձեռնություններին։ Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև նախ պետք է հրադադար կնքվի, ապա պետք է որոշվի հստակ սահմանված մանդատով առաքելության շրջանակը, և պետք է պարզաբանվի յուրաքանչյուր երկրի ներդրման չափը», - ասացին պաշտոնյաները։

Տեխնիկական այցելություններ են նախատեսվում Սիրիայի պաշտպանական կարիքների համար

Նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ Թուրքիան նախատեսում է տեխնիկական այցելություններ Սիրիա՝ պաշտպանական պահանջները գնահատելու և Դամասկոսի հետ համատեղ ճանապարհային քարտեզ կազմելու համար։

Օգոստոսի 13-ին ստորագրված համատեղ վարժանքների և խորհրդատվության փոխըմբռնման հուշագիրը նպատակ ունի բարձրացնել Սիրիայի պաշտպանական կարողությունները՝ վարժանքների, խորհրդատվության և տեխնիկական աջակցության միջոցով, միաժամանակ առաջ մղելով Սիրիայի զինված ուժերի վերակառուցումը։

Համագործակցությունն արդեն ընթացքի մեջ է, այդ թվում՝ Սիրիայի վարժանքների վարչության պետի այցը Թուրքիայի Ազգային պաշտպանության համալսարան և հետագա վարժանքների անցկացումը Սիրիայի խնդրանքով։

Անկարան Սիրիայի կայունությունը համարում է «կարևորագույն նշանակություն ունեցող տարածաշրջանային խաղաղության համար», - ասացին պաշտոնյաները՝ ընդգծելով «Մեկ պետություն, մեկ բանակ» սկզբունքի աջակցությունը։

Թուրքիա-Ճապոնիա պաշտպանական երկխոսություն

Այս շաբաթ Անկարայում պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը հանդիպեց իր ճապոնացի գործընկերոջ՝ Գեն Նակատանիի հետ։

Զրույցները կենտրոնացած էին երկկողմ պաշտպանական համագործակցության ամրապնդման, տարածաշրջանային կայունության և պաշտպանական արդյունաբերության գործընկերության ընդլայնման վրա։

Նախարարությունը հայտարարեց, որ փոխանակումը տեղի է ունեցել «անկեղծ և կառուցողական մթնոլորտում», հավելելով, որ Թուրքիայի և Ճապոնիայի միջև բարեկամությունը, որը «արմատավորված է պատմական կապերի և փոխադարձ հարգանքի վրա», կարող է խորացնել ռազմական հարաբերությունները և բացել նոր համագործակցության ճանապարհ։

