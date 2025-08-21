Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ քննարկել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության գործընթացը և Ղազայի վերջին զարգացումները։
Հինգշաբթի օրը, Ֆրանսիայի կողմի խնդրանքով կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, երկու առաջնորդները քննարկել են «Թուրքիայի և Ֆրանսիայի երկկողմ հարաբերությունները, Ռուսաստան-Ուկրաինա խաղաղության գործընթացը, Գազայի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև մի շարք տարածաշրջանային և գլոբալ հարցեր», նշվում է Թուրքիայի Հաղորդակցության տնօրինության հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է թուրքական NSosyal սոցիալական հարթակում։
Էրդողանը Մակրոնին հայտնել է, որ Թուրքիան շարունակում է իր ջանքերը՝ արդար խաղաղության միջոցով ավարտելու Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և նշել է, որ Անկարան ուշադիր հետևում է Ալյասկայում և Վաշինգտոնում տեղի ունեցող շփումներին։
Նա նաև ընդգծել է, որ «Թուրքիան պատրաստ է հյուրընկալել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության բանակցություններին ուղղված ցանկացած նախաձեռնություն»։
Գազայի հարցում Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան աշխատում է հրադադարի ապահովման ուղղությամբ՝ «մեծ հումանիտար ողբերգության» պայմաններում, ընդգծելով, որ «Իսրայելի աճող անզգուշությունը, որը նպաստում է օկուպացիոն ծրագրի առաջխաղացմանը, պետք է զսպվի»։
Երկու առաջնորդները համաձայնել են այս հարցերը մանրամասն քննարկել սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։
«Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան կարևորում է Ֆրանսիայի հետ համագործակցության զարգացումը և նշել է, որ Թուրքիան շարունակելու է քայլեր ձեռնարկել տարբեր ոլորտներում, հատկապես պաշտպանական արդյունաբերության մեջ, կապերի առաջմղման ուղղությամբ», հավելել է հայտարարությունը։
Ֆրանսիան շնորհակալություն է հայտնում Թուրքիային
Մակրոնը X հարթակում նշել է, որ երկու առաջնորդները կիսում են Ռուսաստանի «ագրեսիայի պատերազմի» ավարտի նպատակը Ուկրաինայի դեմ՝ ընդգծելով «հակամարտությունների դադարեցման և Կիևի համար ամուր անվտանգության երաշխիքների» անհրաժեշտությունը։
Նա շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային՝ այս հարցում «Կամավորների կոալիցիայի» շրջանակներում համագործակցության համար։
Մերձավոր Արևելքի հարցում Մակրոնը դատապարտել է այն, ինչ նա անվանել է Իսրայելի կառավարության վերջին որոշումները՝ Գազայում նոր ռազմական հարձակում սկսելու և Արևմտյան ափում, հատկապես E1 տարածքում, բնակավայրերի ընդլայնման վերաբերյալ։
Նա նշել է, որ նման քայլերը «հակասում են խաղաղության ջանքերին» և միայն կհանգեցնեն «մշտական պատերազմի վիճակի»։
«Տարածաշրջանում բոլորի համար խաղաղության և անվտանգության միակ ուղին հրադադարն է, պատանդների ազատ արձակումը, հումանիտար օգնության մատակարարումը և քաղաքական լուծման հետապնդումը», ասել է Մակրոնը։
Նա նշել է, որ Ֆրանսիան սերտորեն աշխատում է Թուրքիայի հետ՝ երկպետական լուծման վերաբերյալ համաժողովի նախապատրաստման ուղղությամբ, որը Փարիզը համանախագահելու է Սաուդյան Արաբիայի հետ սեպտեմբերին Նյու Յորքում։