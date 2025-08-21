ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Էրդողանը Մակրոնի հետ քննարկել է Գազայի իրավիճակը և ռուս-ուկրաինական խաղաղության գործընթացը
Նախագահ Էրդողանը շեշտել է, որ Անկարան աշխատում է Գազայում տեղի ունեցող մեծ մարդասիրական ողբերգության պայմաններում հրադադարի հասնելու ուղղությամբ։
Էրդողանը Մակրոնի հետ քննարկել է Գազայի իրավիճակը և ռուս-ուկրաինական խաղաղության գործընթացը
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննարկում է Ռուսաստան-Ուկրաինա խաղաղարար գործընթացը իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ։ / Reuters
August 21, 2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ քննարկել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության գործընթացը և Ղազայի վերջին զարգացումները։

Հինգշաբթի օրը, Ֆրանսիայի կողմի խնդրանքով կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, երկու առաջնորդները քննարկել են «Թուրքիայի և Ֆրանսիայի երկկողմ հարաբերությունները, Ռուսաստան-Ուկրաինա խաղաղության գործընթացը, Գազայի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև մի շարք տարածաշրջանային և գլոբալ հարցեր», նշվում է Թուրքիայի Հաղորդակցության տնօրինության հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է թուրքական NSosyal սոցիալական հարթակում։

Էրդողանը Մակրոնին հայտնել է, որ Թուրքիան շարունակում է իր ջանքերը՝ արդար խաղաղության միջոցով ավարտելու Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և նշել է, որ Անկարան ուշադիր հետևում է Ալյասկայում և Վաշինգտոնում տեղի ունեցող շփումներին։

Նա նաև ընդգծել է, որ «Թուրքիան պատրաստ է հյուրընկալել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության բանակցություններին ուղղված ցանկացած նախաձեռնություն»։

Գազայի հարցում Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան աշխատում է հրադադարի ապահովման ուղղությամբ՝ «մեծ հումանիտար ողբերգության» պայմաններում, ընդգծելով, որ «Իսրայելի աճող անզգուշությունը, որը նպաստում է օկուպացիոն ծրագրի առաջխաղացմանը, պետք է զսպվի»։

Երկու առաջնորդները համաձայնել են այս հարցերը մանրամասն քննարկել սեպտեմբերին Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։

«Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան կարևորում է Ֆրանսիայի հետ համագործակցության զարգացումը և նշել է, որ Թուրքիան շարունակելու է քայլեր ձեռնարկել տարբեր ոլորտներում, հատկապես պաշտպանական արդյունաբերության մեջ, կապերի առաջմղման ուղղությամբ», հավելել է հայտարարությունը։

Առաջարկ

Ֆրանսիան շնորհակալություն է հայտնում Թուրքիային

Մակրոնը X հարթակում նշել է, որ երկու առաջնորդները կիսում են Ռուսաստանի «ագրեսիայի պատերազմի» ավարտի նպատակը Ուկրաինայի դեմ՝ ընդգծելով «հակամարտությունների դադարեցման և Կիևի համար ամուր անվտանգության երաշխիքների» անհրաժեշտությունը։

Նա շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային՝ այս հարցում «Կամավորների կոալիցիայի» շրջանակներում համագործակցության համար։

Մերձավոր Արևելքի հարցում Մակրոնը դատապարտել է այն, ինչ նա անվանել է Իսրայելի կառավարության վերջին որոշումները՝ Գազայում նոր ռազմական հարձակում սկսելու և Արևմտյան ափում, հատկապես E1 տարածքում, բնակավայրերի ընդլայնման վերաբերյալ։

Նա նշել է, որ նման քայլերը «հակասում են խաղաղության ջանքերին» և միայն կհանգեցնեն «մշտական պատերազմի վիճակի»։

«Տարածաշրջանում բոլորի համար խաղաղության և անվտանգության միակ ուղին հրադադարն է, պատանդների ազատ արձակումը, հումանիտար օգնության մատակարարումը և քաղաքական լուծման հետապնդումը», ասել է Մակրոնը։

Նա նշել է, որ Ֆրանսիան սերտորեն աշխատում է Թուրքիայի հետ՝ երկպետական լուծման վերաբերյալ համաժողովի նախապատրաստման ուղղությամբ, որը Փարիզը համանախագահելու է Սաուդյան Արաբիայի հետ սեպտեմբերին Նյու Յորքում։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us