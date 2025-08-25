Պակիստանի հյուսիսում անդադար անձրևներն ու հեղեղատարափները արդեն ոչնչացրել են ենթակառուցվածքների և գյուղատնտեսական հողերի մեծ մասը, այդ թվում՝ հարյուրավոր տներ, ճանապարհներ և կամուրջներ, իսկ ջրհեղեղի ջրերը քշել-տարել են նաև անասուններ։
Ավերված բնակչությունը այժմ բախվում է ավելի ծանր փորձության՝ ջրային և այլ հիվանդությունների բռնկմանը, ինչպես նաև հոգեբանական տրավմաներին։
Սպասվող բռնկումը ստիպել է կառավարության առողջապահական մարմիններին և ոչ կառավարական օգնության կազմակերպություններին ստեղծել ժամանակավոր կլինիկաներ և բժշկական ճամբարներ, հիմնականում հյուսիսարևմտյան Խայբեր Փախտունխվա նահանգում, որպեսզի հաղթահարեն ջրային և մաշկային հիվանդությունների զանգվածային բռնկումները։
Նահանգի աղետների կառավարման վարչության տվյալներով՝ անձրևների և ջրհեղեղների հետ կապված պատահարները օգոստոսի 15-ից ի վեր արդեն սպանել են ավելի քան 400 մարդու ամբողջ նահանգում։
«Ջրհեղեղներից հետո իրավիճակը նույնիսկ ավելի վտանգավոր է, քանի որ բռնկման վտանգը կարող է սպանել ավելի շատ մարդկանց, քան ջրհեղեղները», - նախազգուշացրել է Պակիստանի Բժշկական Ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար դոկտոր Աբդուլ Գաֆուր Շորոն։
Խոսելով Anadolu-ի հետ՝ Շորոն կոչ է արել անհապաղ «կանխարգելման պլան» մշակել, որը ներառում է հիմնական առողջապահական կարիքների՝ մաքուր խմելու ջրի և հիգիենայի ապահովում՝ վտանգը նվազեցնելու համար։
«Հաշվի առնելով հիգիենայի առկա պայմանները՝ մենք չենք կարող ամբողջությամբ կանխել բռնկումը և հնարավոր մահերը, բայց խելացի կանխարգելման պլանը կարող է զգալիորեն նվազեցնել երկրորդական աղետի ծավալը», - նշել է նա։
Հազարավոր մարդիկ մնացել են անօգնական։
Ալ Խիդմաթ հիմնադրամի առողջապահական բաժնի ղեկավար դոկտոր Մոհամմադ Զահիդ Լաթիֆը, որը երկրի խոշորագույն ոչ կառավարական օգնության կազմակերպություններից մեկն է, նշել է, որ ջրային և մաշկային հիվանդությունները արդեն աճում են ջրհեղեղից տուժած տարածքներում։
«Հազարավոր մարդիկ, հիմնականում երեխաներ, եկել են մեզ մոտ՝ լուծի, գաստրոէնտերիտի, դենգե տենդի, մալարիայի և մաշկային խնդիրների բողոքներով։ Հազարավոր ուրիշներ (նմանատիպ բողոքներով) դեռևս մնացել են շրջակայքում՝ ճանապարհների փակման և կամուրջների քանդման պատճառով», - ասել է նա Anadolu-ին։
Վերարտադրողական և հոգեկան առողջության պահանջները ևս մեծ խնդիր են, որի դեմ պայքարում է տուժած բնակչությունը, նշել է Լաթիֆը։
«Շատ տուժած մարդիկ մեզ մոտ են բերվել ծանր տրավմայի և սթրեսային խանգարման պատճառով՝ այն աղետից, որը նրանք անցել են», - ասել է նա՝ մտահոգություն հայտնելով, որ ֆիզիկական ցավերն ու վնասվածքները կբուժվեն շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում, բայց հոգեկան տրավման երկար ժամանակ կպահանջի։
Համաձայնելով այս տեսակետի հետ՝ նահանգի առողջապահական վարչության խոսնակ Աթաուլլահ Խանը նշել է, որ կառավարությունը արդեն սկսել է քայլեր ձեռնարկել խնդիրը զսպելու համար։
«Վարակիչ հիվանդություններից բացի, մարդիկ բախվում են նաև տրավմայի և սուր սթրեսային խանգարման։ Խնդիրը լուծելու համար նահանգային կառավարությունը հոգեբույժների ասոցիացիաների հետ համագործակցությամբ վերապատրաստված հոգեբույժներ է ուղարկել ջրհեղեղից տուժած տարածքներ», - ասել է Խանը Anadolu-ին։