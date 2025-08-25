ԱՄՆ Ազգային գվարդիայի անդամները Վաշինգտոնում, Կոլումբիայի շրջանում, այժմ զենք են կրում, և ուժերը կիրակի օրը զգուշացրել են, որ «կարող են ձերբակալություններ տեղի ունենալ, որոնք կհանգեցնեն ձերբակալությունների»։
The Washington Post-ի կողմից հաղորդված հայտարարությունը ազդարարում է ռազմական ավելի խորը դերի մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ԱՄՆ մայրաքաղաքում ոստիկանական պարտականությունների դաշնային ստանձնման գործում։
Համատեղ աշխատանքային խմբի խոսնակը հայտարարության մեջ նշել է, որ Գվարդիայի անդամները կհագեցվեն ստանդարտ զենքերով, որոնք կարող են ներառել M4 կարաբին հրացաններ և M17 ատրճանակներ՝ Վաշինգտոնից և 6 նահանգներից անձնակազմի մասնակցությամբ տեղակայման շրջանակներում։
Կիրակի օրը Գվարդիայի անդամները նկատվել են Յունիոն կայարանում՝ իրենց կողային զենքերը տեսանելի։ Հայտարարության համաձայն, նրանք գործում են կանոններով, որոնք «թույլ են տալիս ուժի կիրառում միայն որպես վերջին միջոց և բացառապես մահվան կամ լուրջ մարմնական վնասվածքի անմիջական սպառնալիքի դեպքում»։
Ազգային գվարդիայի առաքելությունը «շարունակում է մնալ այնպիսին, որ ամրապնդում է Վաշինգտոնի համայնքում տեղական և դաշնային իրավապահ մարմիններին օգնելու առաքելությունը: Ազգային գվարդիան հանձնառու է հասարակական անվտանգությանը», - նշվում է աշխատանքային խմբի հայտարարության մեջ։
Այս զարգացումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը թույլատրել է Վաշինգտոնում Թրամփի կողմից իրականացված հանցագործության դեմ պայքարի նախաձեռնության շրջանակներում տեղակայված Ազգային գվարդիայի զորքերին զենք կրել։
Վաշինգտոնի գվարդիային աջակցելու համար մոբիլիզացվել է Արևմտյան Վիրջինիայից, Հարավային Կարոլինաից, Միսիսիպիից, Օհայոյից, Լուիզիանայից և Թենեսիից Ազգային գվարդիայի ավելի քան 1900 զինվոր, իսկ հանրապետականների կողմից ղեկավարվող նահանգներից զորքերը սկսել են ժամանել մայրաքաղաք անցյալ շաբաթ։