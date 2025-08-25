Տասնյակ հազարավոր ռոհինջա փախստականներ նշեցին ութ տարին Բանգլադեշում՝ պահանջելով անվտանգ վերադարձ, մինչդեռ երկիրը կոչ է անում միջազգային աջակցություն՝ ռեսուրսների սահմանափակումների պայմաններում։
Բանգլադեշի փաստացի վարչապետ Մուհամմադ Յունուսը ներկայացրեց յոթ գործողությունների կետ՝ ճգնաժամը լուծելու համար՝ կոնֆերանսի ժամանակ, որը նվիրված էր Մյանմարի արևմտյան Ռախին նահանգից հիմնականում մահմեդական փոքրամասնության արտագաղթի տարեդարձին՝ ռազմական բռնաճնշումից հետո։
Մյանմարից տասնյակ հազարավոր ռոհինջա փախստականներ ապրում են Բանգլադեշի մի քանի տասնյակ ճամբարներում՝ պահանջելով անվտանգ վերադարձ իրենց նախկին տուն՝ Ռախին նահանգ։
Երկուշաբթի օրը փախստականները հավաքվել էին Բանգլադեշի Կոքսի Բազար շրջանի Կուտուպալոնգ ճամբարում՝ բաց դաշտում, կրելով պաստառներ և ցուցանակներ՝ «Ավելի ոչ մի փախստական կյանք» և «Վերադարձը՝ վերջնական լուծում» գրություններով։
Օրն անվանվեց «Ռոհինջա ցեղասպանության հիշատակի օր»։
Առանձին եռօրյա կոնֆերանս մեկնարկեց կիրակի օրը Կոքսի Բազարում։
Միջազգային պատվիրակներ, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներ, դիվանագետներ և Բանգլադեշի ժամանակավոր կառավարությունը քննարկում են փախստականներին սննդով և այլ անհրաժեշտություններով աջակցելու և վերադարձի գործընթացը արագացնելու հարցերը։
Բանգլադեշում ռոհինջա փախստականները բախվում են մարտահրավերների, ներառյալ դոնորների կողմից օգնության կրճատումները։
Հարյուր հազարավոր ռոհինջա մահմեդականներ սկսեցին լքել Մյանմարը և տեղափոխվել Բանգլադեշ 2017 թվականի օգոստոսի 25-ին։
Նրանք ճանապարհորդում էին ոտքով և նավակներով՝ կրակոցների, անխտրական սպանությունների և այլ բռնությունների պայմաններում Ռախին նահանգում, որը գրավված է Արական բանակի ապստամբ խմբի կողմից, որը պայքարում է Մյանմարի կառավարության զինվորների դեմ։
Երկուշաբթի օրը Կուտուպալոնգում՝ ավելի քան 30 ռոհինջա ճամբարներից ամենամեծում, բողոքող փախստականները արտահայտեցին իրենց հիասթափությունը Արական բանակի վերելքի և իրենց վերադարձի անորոշության վերաբերյալ։
«Մենք այստեղ ենք այսօր, որովհետև Մյանմարի բանակը և Արական բանակը ցեղասպանություն են իրականացրել մեր համայնքի նկատմամբ։ Մենք այստեղ ենք այսօր՝ հիշելու այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքը և զոհաբերել իրենց կյանքը՝ որպես մահմեդականներ»,- Associated Press-ին ասաց 19-ամյա Նուր Ազիզը։
«Մենք ցանկանում ենք վերադառնալ մեր երկիր՝ հավասար իրավունքներով, ինչպես Մյանմարի մյուս էթնիկ խմբերը։ Այն իրավունքները, որոնք նրանք վայելում են որպես երկրի քաղաքացիներ, մենք նույնպես ցանկանում ենք վայելել»,- ասաց նա։
Մյանմարը 2017 թվականի օգոստոսին սկսեց դաժան ճնշումներ՝ Ռախին նահանգում պահակակետերի վրա ապստամբների հարձակումներից հետո։
Գործողության մասշտաբը, կազմակերպվածությունը և դաժանությունը հանգեցրին էթնիկ զտումների և ցեղասպանության մեղադրանքների միջազգային հանրության, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի կողմից։
Բանգլադեշի կառավարությունը, որը այն ժամանակ գլխավորում էր նախկին վարչապետ Շեյխ Հասինան, հրամայեց բացել սահմանը՝ ի վերջո թույլ տալով ավելի քան 700,000 փախստականների ապաստան գտնել մահմեդական մեծամասնություն ունեցող երկրում։
Այս հոսքը ավելացավ ավելի քան 300,000 փախստականների վրա, ովքեր արդեն տասնամյակներ շարունակ ապրում էին Բանգլադեշում՝ Մյանմարի բանակի կողմից նախկին բռնությունների հետևանքով։
2017 թվականից ի վեր Բանգլադեշը առնվազն երկու անգամ փորձել է վերադարձնել փախստականներին։ Այն կոչ է արել միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Մյանմարի կառավարության վրա՝ խաղաղ միջավայր ստեղծելու համար, որը կարող է նպաստել նրանց վերադարձին։
Հասինայի և Յունուսի կառավարությունները նաև աջակցություն են խնդրել Չինաստանից՝ վերադարձի գործընթացի համար։