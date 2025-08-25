ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը մեղադրեց խոշոր հեռուստաընկերություններին կողմնակալ լուսաբանման մեջ և առաջարկեց, որ նրանք զրկվեն հեռարձակման լիցենզիաներից։
Իրեն պատկանող «Truth Social» ամերիկյան սոցցանցում Թրամփը պնդել է, որ «ABC» և «NBC» հեռարձակող ընկերությունները իր նախագահության մասին ճնշող մեծամասնությամբ բացասական լուսաբանում են ապահովում։
«Չնայած շատ բարձր ժողովրդականությանը և, շատերի կարծիքով, նախագահական պատմության լավագույն 8 ամիսներից մեկին, «ABC» և «NBC FAKE NEWS»-ը՝ պատմության մեջ ամենավատ և ամենակողմնակալ երկու ցանցերը, ինձ 97% վատ պատմություններ են տալիս», - ասաց Թրամփը։
Թրամփն ավելի հեռու գնաց՝ ասելով, որ այդ լրատվամիջոցները գործում են որպես «Դեմոկրատական կուսակցության թև» և նրանց լիցենզիաները պետք է չեղյալ հայտարարվեն Դաշնային հաղորդակցությունների հանձնաժողովի (FCC) կողմից։
«Ես լիովին կողմ կլինեի դրան, քանի որ դրանք այնքան կողմնակալ և անճշտախոս են, իրական սպառնալիք մեր ժողովրդավարության համար!!!», - ասաց նախագահ Թրամփը։
Թրամփը հաճախ քննադատել է հիմնական լրատվամիջոցներին։