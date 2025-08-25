ԱՇԽԱՐՀ
1-րդ րոպե ընթերցելու
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը սպառնում է ամերիկյան լրատվամիջոցներին և առաջարկում է չեղարկել լիցենզիաները
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ «ամբողջովին կողմ» կլինի «ABC»-ի և «NBC»-ի հեռարձակման լիցենզիաների կորստին՝ իր նախագահության «կողմնակալ» լուսաբանման պատճառով։
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը սպառնում է ամերիկյան լրատվամիջոցներին և առաջարկում է չեղարկել լիցենզիաները
25 أغسطس 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը մեղադրեց խոշոր հեռուստաընկերություններին կողմնակալ լուսաբանման մեջ և առաջարկեց, որ նրանք զրկվեն հեռարձակման լիցենզիաներից։

Իրեն պատկանող «Truth Social» ամերիկյան սոցցանցում Թրամփը պնդել է, որ «ABC» և «NBC» հեռարձակող ընկերությունները իր նախագահության մասին ճնշող մեծամասնությամբ բացասական լուսաբանում են ապահովում։

«Չնայած շատ բարձր ժողովրդականությանը և, շատերի կարծիքով, նախագահական պատմության լավագույն 8 ամիսներից մեկին, «ABC» և «NBC FAKE NEWS»-ը՝ պատմության մեջ ամենավատ և ամենակողմնակալ երկու ցանցերը, ինձ 97% վատ պատմություններ են տալիս», - ասաց Թրամփը։

Թրամփն ավելի հեռու գնաց՝ ասելով, որ այդ լրատվամիջոցները գործում են որպես «Դեմոկրատական ​​կուսակցության թև» և նրանց լիցենզիաները պետք է չեղյալ հայտարարվեն Դաշնային հաղորդակցությունների հանձնաժողովի (FCC) կողմից։

Առաջարկ

«Ես լիովին կողմ կլինեի դրան, քանի որ դրանք այնքան կողմնակալ և անճշտախոս են, իրական սպառնալիք մեր ժողովրդավարության համար!!!», - ասաց նախագահ Թրամփը։

Թրամփը հաճախ քննադատել է հիմնական լրատվամիջոցներին։

ՀարաբերականTRT Global - Trump unveils 'Fake News Awards'
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us