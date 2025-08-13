Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը քննադատել է Իսրայելի դերը Սիրիայի Սուվեյդա քաղաքում տեղի ունեցած վերջին հակամարտություններում՝ ընդգծելով Թուրքիայի մտահոգությունները Սիրիայի գործերին արտաքին միջամտության վերաբերյալ։
«Այս մռայլ պատկերի (Սուվեյդայի իրադարձությունների) հետևում կանգնած գլխավոր դերակատարներից մեկը Իսրայելն է», - չորեքշաբթի օրը Անկարայում Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ Հասան ալ Շաիբանիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Ֆիդանը։
Սիրիայի ԱԳ նախարարը նաև ընդգծել է Թուրքիայի տեսլականը հակամարտությունից հետո Սիրիայի վերաբերյալ։
«Ահաբեկիչ YPG անդամները չեն լքել Սիրիան. նրանք չպետք է մտածեն, որ մենք դա չենք տեսնում», - ասաց նախարար Ֆիդանը։
Նախարարը կոչ է արել YPG-ին անհապաղ դադարեցնել Թուրքիայի և տարածաշրջանի նկատմամբ իր սպառնալիքը՝ կոչ անելով նրանց և նրանց օտարերկրյա նորակոչիկներին անհապաղ լքել Սիրիայի տարածքը։
Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ ալ Շաիբանին ընդգծել է Սիրիայում շարունակվող արտաքին միջամտությունները՝ որոշները որակելով որպես «ուղղակի և սիրիական պետությունը թուլացնելու և փխրուն պառակտում ստեղծելու նպատակ ունեցող»։
«Մենք Թուրքիայի հետ շատ ընդհանուր շահեր և սպառնալիքներ ունենք և զգուշանում ենք Սիրիայում քաոսը չսատարելուց», - ասաց Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ ալ Շաիբանին։
Ալ Շաիբանին ասաց, որ հյուսիսարևելյան Սիրիայի բաղադրիչների կողմից անցկացված «Հասաքեի կոնֆերանսը» համարում է մարտի 10-ին ահաբեկչական խմբավորում YPG-ի հետ ստորագրված համաձայնագրի խախտում։
Մարտի 10-ին Սիրիայի նախագահությունը հայտարարել է Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի (SDF) պետական ինստիտուտներին ինտեգրման համաձայնագրի ստորագրման մասին, որը վերահաստատում է երկրի տարածքային միասնությունը և մերժում է պառակտման ցանկացած փորձ։
Սիրիայի կառավարությունը ակտիվացնում է անվտանգության ապահովման ջանքերը անցյալ տարի Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո, որը 24 տարի իշխանության գլուխ էր։
Սիրիայի գրեթե 25 տարի ղեկավարած Ասադը դեկտեմբերին փախավ Ռուսաստան՝ վերջ դնելով Բաաս կուսակցության ռեժիմին, որը իշխանության գլուխ էր 1963 թվականից։
Հունվարին ձևավորվեց նախագահ Ահմադ ալ-Շարաայի գլխավորությամբ նոր անցումային վարչակազմ։