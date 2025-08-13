ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Նախարար Ֆիդան․ Անկարան ականատես է լինում այնպիսի զարգացումների, որոնք այլևս չի կարող հանդուրժել
Ալ Շաիբանին, Ֆիդանի հետ միասին, ընդգծեց անվտանգության և ռազմական հարցերի համակարգման կարևորությունը՝ սահմանները պաշտպանելու և ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։
Նախարար Ֆիդան․ Անկարան ականատես է լինում այնպիսի զարգացումների, որոնք այլևս չի կարող հանդուրժել
Hakan Fidan / TRT
August 13, 2025

Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը քննադատել է Իսրայելի դերը Սիրիայի Սուվեյդա քաղաքում տեղի ունեցած վերջին հակամարտություններում՝ ընդգծելով Թուրքիայի մտահոգությունները Սիրիայի գործերին արտաքին միջամտության վերաբերյալ։

«Այս մռայլ պատկերի (Սուվեյդայի իրադարձությունների) հետևում կանգնած գլխավոր դերակատարներից մեկը Իսրայելն է», - չորեքշաբթի օրը Անկարայում Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ Հասան ալ Շաիբանիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Ֆիդանը։

Սիրիայի ԱԳ նախարարը նաև ընդգծել է Թուրքիայի տեսլականը հակամարտությունից հետո Սիրիայի վերաբերյալ։

«Ահաբեկիչ YPG անդամները չեն լքել Սիրիան. նրանք չպետք է մտածեն, որ մենք դա չենք տեսնում», - ասաց նախարար Ֆիդանը։

Նախարարը կոչ է արել YPG-ին անհապաղ դադարեցնել Թուրքիայի և տարածաշրջանի նկատմամբ իր սպառնալիքը՝ կոչ անելով նրանց և նրանց օտարերկրյա նորակոչիկներին անհապաղ լքել Սիրիայի տարածքը։

Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ ալ Շաիբանին ընդգծել է Սիրիայում շարունակվող արտաքին միջամտությունները՝ որոշները որակելով որպես «ուղղակի և սիրիական պետությունը թուլացնելու և փխրուն պառակտում ստեղծելու նպատակ ունեցող»։

Առաջարկ

«Մենք Թուրքիայի հետ շատ ընդհանուր շահեր և սպառնալիքներ ունենք և զգուշանում ենք Սիրիայում քաոսը չսատարելուց», - ասաց Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ ալ Շաիբանին։

Ալ Շաիբանին ասաց, որ հյուսիսարևելյան Սիրիայի բաղադրիչների կողմից անցկացված «Հասաքեի կոնֆերանսը» համարում է մարտի 10-ին ահաբեկչական խմբավորում YPG-ի հետ ստորագրված համաձայնագրի խախտում։

Մարտի 10-ին Սիրիայի նախագահությունը հայտարարել է Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի (SDF) պետական ինստիտուտներին ինտեգրման համաձայնագրի ստորագրման մասին, որը վերահաստատում է երկրի տարածքային միասնությունը և մերժում է պառակտման ցանկացած փորձ։

Սիրիայի կառավարությունը ակտիվացնում է անվտանգության ապահովման ջանքերը անցյալ տարի Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո, որը 24 տարի իշխանության գլուխ էր։

Սիրիայի գրեթե 25 տարի ղեկավարած Ասադը դեկտեմբերին փախավ Ռուսաստան՝ վերջ դնելով Բաաս կուսակցության ռեժիմին, որը իշխանության գլուխ էր 1963 թվականից։

Հունվարին ձևավորվեց նախագահ Ահմադ ալ-Շարաայի գլխավորությամբ նոր անցումային վարչակազմ։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us