Նախագահ Էրդողան․ Մերձավոր Արևելքում աշխարհաքաղաքական լարվածությունը արագորեն սրվում է
Թուրքիայի նախագահն ընդգծում է իր երկրի հանձնառությունը նախաձեռնողական դիվանագիտությանը և սկզբունքային առաջնորդությանը, զգուշացնելով, որ Իսրայելի ընդլայնվող ռազմական ագրեսիան խորացնում է անկայունությունը Մերձավոր Արևելքում։
Turkish President Erdogan stresses the need for Türkiye to act decisively, stating that as new schemes were unfolding in the region. / AA
August 11, 2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը զգուշացրել է, որ Մերձավոր Արևելքում աշխարհաքաղաքական լարվածությունը արագորեն սրվում է, ինչը պայմանավորված է այն բանով, ինչը նախագահը անվանել է Իսրայելի կողմից Գազայից դուրս ռազմական արշավի ընդլայնում։

«Մենք հստակ տեսնում ենք, որ աշխարհաքաղաքական ռիսկերը, որոնք սկսվել են Գազայում ցեղասպանությամբ, աճել են Իսրայելի կողմից Լիբանանի, Եմենի, Իրանի և Սիրիայի վրա հարձակումների պատճառով», - ասաց նախագահ Էրդողանը ուրբաթ օրը Ստամբուլում ունեցած ելույթի ժամանակ։

Տարածաշրջանային անկարգությունները ներկայացնելով որպես կայունության և անվտանգության սպառնալիք՝ նախագահ Էրդողանը շեշտել է Թուրքիայի կողմից վճռականորեն գործելու անհրաժեշտությունը։

«Մեր տարածաշրջանում նոր ծրագրեր ծավալվելու հետ մեկտեղ, պետական իմաստության անհրաժեշտություն է, որ Թուրքիան վճռական քայլեր ձեռնարկի այդ դավադրությունները խափանելու համար», - ասաց նախագահ Էրդողանը։

Թուրքիայի դերը որպես տարածաշրջանային խաղաղության գլխավոր դերակատար

Նախագահ Էրդողանը նաև ընդգծեց Թուրքիայի աճող դերը դիվանագիտության մեջ։

«Թուրքիան դառնում է խաղաղության սեղանների շուրջ պահանջված դերակատար, քանի որ Անկարան շարունակում է իրեն դիրքավորել որպես գլխավոր միջնորդ փոփոխվող դաշինքների և սրվող հակամարտության պայմաններում», - ասաց նախագահ Էրդողանը։

Նախագահը ընդգծեց իր կառավարության արտաքին քաղաքականության մոտեցումը՝ որպես «մարդկային կյանքի և արժանապատվության» վրա կենտրոնացած մոտեցում՝ մերժելով ինչպես անարդարության, այնպես էլ անխոհեմ արկածախնդրության առջև լռությունը։

«Մենք վարում ենք մարդկային կյանքի և արժանապատվության վրա կենտրոնացած քաղաքականություն՝ նպատակ ունենալով մեր երկիրը հեռու պահել լարվածությունից։ Մենք ո՛չ լռում ենք ճնշման առջև, ո՛չ էլ հետապնդում ենք անխոհեմ արկածախնդրություններ։ Մենք ձեռնարկում ենք ամենահարմար քայլերը ճնշվածների համար, ովքեր հույսով են նայում մեր երկրին», - ասաց նախագահ Էրդողանը։

Աշխարհաքաղաքական լարվածության սրման ժամանակաշրջանում ելույթ ունենալով՝ նախագահը նշեց Թուրքիայի հետևողական ներգրավվածությունը հակամարտության գոտիներում, որտեղ անհրաժեշտ էին դիվանագիտություն և մարդասիրական գործողություններ։

«Մենք սա արեցինք Սիրիայում տասը տարի։ Մենք սա արել ենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին օրվանից։ Լիբիայից մինչև Ղարաբաղ՝ որտեղ էլ որ մեզ անհրաժեշտ էր, մենք դա արեցինք», - ասաց նախագահ Էրդողանը։

