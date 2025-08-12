ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիան առաջին կիսամյակում 6.3 միլիարդ դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ է ներգրավել
Միջազգային ներդրողների ասոցիացիայի տվյալներով՝ 2022 թվականից ի վեր Թուրքիայում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (FDI) ծավալը գերազանցել է 281 միլիարդ դոլարը։
Միջազգային ներդրողների ասոցիացիան երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ տարվա առաջին կիսամյակում Թուրքիան ներգրավել է 6.3 միլիարդ դոլարի արժողությամբ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (ՕՈՒՆ)։

Միջազգային ներդրողների ասոցիացիան հայտարարել է, որ երկրում արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների ծավալը հունվար-հունիս ամիսներին տարեկան աճել է 27%-ով։

Միայն հունիսին արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների ծավալը հասել է 1.6 միլիարդ դոլարի՝ գերազանցելով 281 միլիարդ դոլարը 2022 թվականից ի վեր։

Ընդհանուր արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների 6.3 միլիարդ դոլար ներհոսքից 3.9 միլիարդ դոլարը գրանցվել է ներդրումային կապիտալի տեսքով։

Թվերը ցույց են տվել, որ արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների 2.2 միլիարդ դոլարը կատարվել է պարտքային գործիքների, իսկ 0.9 միլիարդ դոլարը՝ օտարերկրացիներին անշարժ գույքի վաճառքի միջոցով։

Ներդրումները խթանող գործոններից են տոկոսադրույքների նվազումը և գնաճի մեղմացումը։

