Միջազգային ներդրողների ասոցիացիան երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ տարվա առաջին կիսամյակում Թուրքիան ներգրավել է 6.3 միլիարդ դոլարի արժողությամբ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (ՕՈՒՆ)։
Միջազգային ներդրողների ասոցիացիան հայտարարել է, որ երկրում արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների ծավալը հունվար-հունիս ամիսներին տարեկան աճել է 27%-ով։
Միայն հունիսին արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների ծավալը հասել է 1.6 միլիարդ դոլարի՝ գերազանցելով 281 միլիարդ դոլարը 2022 թվականից ի վեր։
Ընդհանուր արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների 6.3 միլիարդ դոլար ներհոսքից 3.9 միլիարդ դոլարը գրանցվել է ներդրումային կապիտալի տեսքով։
Թվերը ցույց են տվել, որ արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների 2.2 միլիարդ դոլարը կատարվել է պարտքային գործիքների, իսկ 0.9 միլիարդ դոլարը՝ օտարերկրացիներին անշարժ գույքի վաճառքի միջոցով։
Ներդրումները խթանող գործոններից են տոկոսադրույքների նվազումը և գնաճի մեղմացումը։