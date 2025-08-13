ԹՈՒՐՔԻԱ
Սիրիայի ԱԳ նախարարը չորեքշաբթի կայցելի Թուրքիա
Անկարան հաստատում է Ասաադ Հասան ալ Շաիբանիի օգոստոսի 13-ին այցը, սակայն օրակարգի մանրամասները դեռևս չեն նշվում։
7 hours ago

Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ Հասան Ալ-Շաիբանին չորեքշաբթի օրը կայցելի Թուրքիա, հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարարությունը պաշտոնական հայտարարության մեջ։

«Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ Հասան Ալ-Շաիբանին 2025 թվականի օգոստոսի 13-ին կայցելի Թուրքիա», - հայտնել է նախարարությունը՝ առանց օրակարգի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։

Այցը տեղի է ունենում տարածաշրջանային դիվանագիտական ակտիվության և Սիրիային ու նրա հարևաններին վերաբերող անվտանգության, մարդասիրական և քաղաքական հարցերի շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին։

