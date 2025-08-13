7 hours ago
Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ Հասան Ալ-Շաիբանին չորեքշաբթի օրը կայցելի Թուրքիա, հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարարությունը պաշտոնական հայտարարության մեջ։
«Սիրիայի ԱԳ նախարար Ասաադ Հասան Ալ-Շաիբանին 2025 թվականի օգոստոսի 13-ին կայցելի Թուրքիա», - հայտնել է նախարարությունը՝ առանց օրակարգի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։
Առաջարկ
Այցը տեղի է ունենում տարածաշրջանային դիվանագիտական ակտիվության և Սիրիային ու նրա հարևաններին վերաբերող անվտանգության, մարդասիրական և քաղաքական հարցերի շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին։
