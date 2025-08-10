ԹՈՒՐՔԻԱ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ցույց են անցկացրել Ստամբուլում՝ բողոքելու Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացվող ցեղասպանության և հարկադիր սովի դեմ:
Ցուցարարները Բեյազիտ հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի Սուրբ Սոֆիա մզկիթ՝ կոչ անելով անհապաղ միջազգային միջամտության՝ Գազայում տառապանքներին վերջ դնելու համար։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ցույց են անցկացրել Ստամբուլում՝ բողոքելու Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացվող ցեղասպանության և հարկադիր սովի դեմ:
Իսրայելական ռազմական արշավը ավերել է անկլավը և հանգեցրել է մահվան՝ սովից ու սովամահությունից։ / AA
10 август 2025

Շաբաթ երեկոյան պաղեստինամետ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել են Ստամբուլի Բեյազիտ հրապարակում՝ բողոքելու Իսրայելի կողմից Գազայում շարունակվող ցեղասպանության և հարկադիր սովի քաղաքականության դեմ: Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և բազմաթիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ ցույցը շարունակվել է դեպի պատմական Սուրբ Սոֆիա մզկիթ երթով:

Ցուցարարները հավաքվել էին ընդգծելու մարդասիրական ճգնաժամը և համերաշխություն հայտնելու Գազայի ժողովրդին՝ բռնության սրման և սննդի ու բժշկական պարագաների լուրջ պակասի պայմաններում։

Մասնակիցները նպատակ ունեին բարձրացնել իրազեկությունը հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ և իրենց համերաշխությունը հայտնել Գազայի ժողովրդին՝ բռնությունների սրման և սննդի ու բժշկական պարագաների լուրջ պակասի պայմաններում։

Կազմակերպիչները կոչ արեցին միջազգային հանրությանը շտապ միջոցներ ձեռնարկել՝ վերջ դնելու տառապանքներին։

Իսրայելը բախվում է աճող վրդովմունքի՝ Գազայում իր ցեղասպանության համար, որտեղ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանվել է ավելի քան 61,000 մարդ։

Առաջարկ

Ռազմական արշավը ավերել է շրջանը և հանգեցրել սովի ու սովամահության։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործի է բախվում Միջազգային դատարանում՝ շրջանի դեմ իր պատերազմի համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us