Շաբաթ երեկոյան պաղեստինամետ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել են Ստամբուլի Բեյազիտ հրապարակում՝ բողոքելու Իսրայելի կողմից Գազայում շարունակվող ցեղասպանության և հարկադիր սովի քաղաքականության դեմ: Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և բազմաթիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ ցույցը շարունակվել է դեպի պատմական Սուրբ Սոֆիա մզկիթ երթով:
Ցուցարարները հավաքվել էին ընդգծելու մարդասիրական ճգնաժամը և համերաշխություն հայտնելու Գազայի ժողովրդին՝ բռնության սրման և սննդի ու բժշկական պարագաների լուրջ պակասի պայմաններում։
Մասնակիցները նպատակ ունեին բարձրացնել իրազեկությունը հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ և իրենց համերաշխությունը հայտնել Գազայի ժողովրդին՝ բռնությունների սրման և սննդի ու բժշկական պարագաների լուրջ պակասի պայմաններում։
Կազմակերպիչները կոչ արեցին միջազգային հանրությանը շտապ միջոցներ ձեռնարկել՝ վերջ դնելու տառապանքներին։
Իսրայելը բախվում է աճող վրդովմունքի՝ Գազայում իր ցեղասպանության համար, որտեղ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանվել է ավելի քան 61,000 մարդ։
Ռազմական արշավը ավերել է շրջանը և հանգեցրել սովի ու սովամահության։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործի է բախվում Միջազգային դատարանում՝ շրջանի դեմ իր պատերազմի համար։