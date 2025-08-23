ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ երկու շաբաթվա ընթացքում կկայացնի «նշանակալի» որոշում Ուկրաինայի խաղաղության ջանքերի վերաբերյալ, որը, նրա խոսքով, կարող է ներառել Մոսկվայի նկատմամբ խիստ պատժամիջոցների կիրառում կամ ընդհանրապես ոչինչ չանել։
Ուրբաթ օրը Օվալաձև աշխատասենյակում լրագրողների հետ զրույցում Թրամփն ասաց, որ «բոլորովին էլ գոհ չէ» հինգշաբթի օրը Ուկրաինայում գտնվող ամերիկյան գործարանի վրա Ռուսաստանի հարձակումից՝ հավելելով. «Ես այս պատերազմի ոչ մի բանից գոհ չեմ»։
Սակայն նա նշեց, որ ցանկանում է տեսնել, թե արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կհանդիպեն նախ։
«Կարծում եմ՝ կիմանամ։ Կարծում եմ՝ կիմանամ Ռուսաստանի և, անկեղծ ասած, Ուկրաինայի վերաբերմունքը։ Դա երկու կողմի հարց է», - ասաց Թրամփը, երբ նրան հարցրին, թե ինչ կանի երկու շաբաթվա վերջում, որը նա սահմանել է խաղաղության բանակցությունների վիճակը գնահատելու համար։
«Այնուհետև ես որոշում կկայացնեմ, թե ինչ ենք անում, և դա լինելու է շատ կարևոր որոշում», - նշեց նա։
«Դա կլինի՝ խիստ պատժամիջոցներ, թե խիստ մաքսատուրքեր, կամ երկուսն էլ։ Կամ էլ ոչինչ չենք անի և կասենք՝ դա ձեր պայքարն է»։
Թրամփը, ով ցույց տվեց իր և Պուտինի լուսանկարը, որը արվել էր նրանց վերջին հանդիպման ժամանակ Ալյասկայում և որը, ըստ նրա, ուղարկել էր Կրեմլի ղեկավարը, բազմիցս հայտարարել է մոտ երկու շաբաթվա ժամկետներ Ուկրաինայի և այլ հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար։ Շատ դեպքերում այդ ժամկետները չեն իրականացել։
Ուրբաթ օրը Թրամփը նշեց, որ Զելենսկի-Պուտին հանդիպում կազմակերպելը նույնքան դժվար է, որքան «յուղն ու քացախը խառնելը»։
«Մենք կտեսնենք, արդյոք Պուտինը և Զելենսկին կաշխատեն միասին։ Գիտեք, դա նման է յուղի և քացախի, մի քիչ։ Նրանք այնքան էլ լավ չեն լեզու գտնում՝ ակնհայտ պատճառներով», - ասաց նա լրագրողներին։
Թրամփը հավելեց. «Կտեսնենք», արդյոք ինքը պետք է մասնակցի նման հանդիպմանը։