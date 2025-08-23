ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Պուտինը գովաբանեց Թրամփին՝ հույս հայտնելով ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ
Ռուսաստանի առաջնորդը գովաբանեց Թրամփի «առաջնորդական որակները» Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո, լավատեսություն հայտնեց հարաբերությունների բարելավման և էներգետիկ համագործակցության վերաբերյալ՝ Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին։
Պուտինը գովաբանեց Թրամփին՝ հույս հայտնելով ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ
Պուտինը լուսաբանում է Ռուսաստանի հեղուկացված բնական գազի արտադրող «Նովատեկ» ընկերության գործունեությունը և առաջարկում է, որ ամերիկյան ընկերությունները կարող են միանալ։ [Նյութ] / Reuters
10 hours ago

kՌուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում «լույս է տեսնում թունելի վերջում» և որ երկու երկրները քննարկում են Արկտիկայում և Ալյասկայում հնարավոր համատեղ նախագծերը։

Ուրբաթ օրը միջուկային հետազոտական կենտրոն այցելության ժամանակ Պուտինը արտահայտել է լավատեսություն, որ հարաբերությունները կարող են վերականգնվել վերջին տարիների անկումից հետո։

Նա հիշատակել է օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ գագաթնաժողովը, որտեղ կողմերը չկարողացան համաձայնության գալ Ուկրաինայի պատերազմի դադարեցման շուրջ, բայց նշեցին ավելի լայն համագործակցության հետաքրքրություն։

«Թրամփի նախագահության գալուց հետո, կարծում եմ, որ թունելի վերջում լույսը վերջապես երևաց։ Եվ այժմ մենք Ալյասկայում շատ լավ, բովանդակալից և անկեղծ հանդիպում ունեցանք»,- ասել է Պուտինը։

«Հաջորդ քայլերը կախված են ԱՄՆ ղեկավարությունից, բայց ես վստահ եմ, որ ներկայիս նախագահ Թրամփի առաջնորդական որակները լավ երաշխիք են, որ հարաբերությունները կվերականգնվեն»,- հավելել է նա։

Հնարավոր համագործակցություն

Պուտինը մանրամասներ չի ներկայացրել հնարավոր համագործակցության մասին, բայց նշել է, որ Ռուսաստանը տեսնում է «հսկայական, հսկայական» հանքային պաշարներ Արկտիկայում, ինչպես նաև հնարավորություններ Ալյասկայում։

Նա ընդգծել է ռուսական հեղուկացված բնական գազի արտադրող «Նովատեկ»-ի գործունեությունը և առաջարկել, որ ամերիկյան ընկերությունները կարող են միանալ։

«Մենք, ի դեպ, քննարկում ենք ամերիկյան գործընկերների հետ այս ոլորտում միասին աշխատելու հնարավորությունը։ Եվ ոչ միայն մեր Արկտիկական գոտում, այլև Ալյասկայում»,- ասել է Պուտինը։

Առաջարկ

«Այն տեխնոլոգիաները, որոնք մենք այսօր ունենք, ոչ ոք չունի։ Եվ սա հետաքրքրում է մեր գործընկերներին, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ից»։

Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն երկուսն էլ նշել են տնտեսական ներուժը, եթե հարաբերությունները նորմալանան, հատկապես էներգետիկայի զարգացման և Արկտիկայի նավագնացության ոլորտում։

Այնուամենայնիվ, հարաբերությունները մնում են սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ամենացածր մակարդակում՝ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով, որն արդեն չորրորդ տարին է։

Ալյասկայում գագաթնաժողովի ժամանակ Թրամփն ու Պուտինը չհամաձայնվեցին հրադադարի շուրջ, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մերժեց Մոսկվայի առաջարկը՝ սառեցնել առաջնագիծը զորքերի դուրսբերման դիմաց։

Այնուամենայնիվ, երկու առաջնորդները նշեցին շարունակական երկխոսության բաց լինելը։

Մոսկվայի համար ուրբաթ օրվա հայտարարությունները արտացոլում էին էներգետիկայի և բիզնեսի հնարավորությունները քաղաքական վեճերից առանձնացնելու պատրաստակամությունը՝ վստահություն արտահայտելով, որ երկու նախագահների անձնական կապերը կարող են նպաստել հարաբերությունների բարելավմանը։

Մինչդեռ Թրամփն ուրբաթ օրը նշել է, որ Զելենսկի-Պուտին գագաթնաժողով կազմակերպելը նույնքան դժվար է, որքան «յուղն ու քացախը խառնելը»։

«Մենք կտեսնենք՝ արդյոք Պուտինն ու Զելենսկին կաշխատեն միասին։ Գիտեք, դա մի քիչ նման է յուղի ու քացախի։ Նրանք այնքան էլ լավ չեն շփվում, ակնհայտ պատճառներով»,- ասել է նա լրագրողներին։

Թրամփն ավելացրել է. «Մենք կտեսնենք», արդյոք ինքը պետք է մասնակցի նման հանդիպմանը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us