kՌուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում «լույս է տեսնում թունելի վերջում» և որ երկու երկրները քննարկում են Արկտիկայում և Ալյասկայում հնարավոր համատեղ նախագծերը։
Ուրբաթ օրը միջուկային հետազոտական կենտրոն այցելության ժամանակ Պուտինը արտահայտել է լավատեսություն, որ հարաբերությունները կարող են վերականգնվել վերջին տարիների անկումից հետո։
Նա հիշատակել է օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ գագաթնաժողովը, որտեղ կողմերը չկարողացան համաձայնության գալ Ուկրաինայի պատերազմի դադարեցման շուրջ, բայց նշեցին ավելի լայն համագործակցության հետաքրքրություն։
«Թրամփի նախագահության գալուց հետո, կարծում եմ, որ թունելի վերջում լույսը վերջապես երևաց։ Եվ այժմ մենք Ալյասկայում շատ լավ, բովանդակալից և անկեղծ հանդիպում ունեցանք»,- ասել է Պուտինը։
«Հաջորդ քայլերը կախված են ԱՄՆ ղեկավարությունից, բայց ես վստահ եմ, որ ներկայիս նախագահ Թրամփի առաջնորդական որակները լավ երաշխիք են, որ հարաբերությունները կվերականգնվեն»,- հավելել է նա։
Հնարավոր համագործակցություն
Պուտինը մանրամասներ չի ներկայացրել հնարավոր համագործակցության մասին, բայց նշել է, որ Ռուսաստանը տեսնում է «հսկայական, հսկայական» հանքային պաշարներ Արկտիկայում, ինչպես նաև հնարավորություններ Ալյասկայում։
Նա ընդգծել է ռուսական հեղուկացված բնական գազի արտադրող «Նովատեկ»-ի գործունեությունը և առաջարկել, որ ամերիկյան ընկերությունները կարող են միանալ։
«Մենք, ի դեպ, քննարկում ենք ամերիկյան գործընկերների հետ այս ոլորտում միասին աշխատելու հնարավորությունը։ Եվ ոչ միայն մեր Արկտիկական գոտում, այլև Ալյասկայում»,- ասել է Պուտինը։
«Այն տեխնոլոգիաները, որոնք մենք այսօր ունենք, ոչ ոք չունի։ Եվ սա հետաքրքրում է մեր գործընկերներին, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ից»։
Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն երկուսն էլ նշել են տնտեսական ներուժը, եթե հարաբերությունները նորմալանան, հատկապես էներգետիկայի զարգացման և Արկտիկայի նավագնացության ոլորտում։
Այնուամենայնիվ, հարաբերությունները մնում են սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ամենացածր մակարդակում՝ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով, որն արդեն չորրորդ տարին է։
Ալյասկայում գագաթնաժողովի ժամանակ Թրամփն ու Պուտինը չհամաձայնվեցին հրադադարի շուրջ, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մերժեց Մոսկվայի առաջարկը՝ սառեցնել առաջնագիծը զորքերի դուրսբերման դիմաց։
Այնուամենայնիվ, երկու առաջնորդները նշեցին շարունակական երկխոսության բաց լինելը։
Մոսկվայի համար ուրբաթ օրվա հայտարարությունները արտացոլում էին էներգետիկայի և բիզնեսի հնարավորությունները քաղաքական վեճերից առանձնացնելու պատրաստակամությունը՝ վստահություն արտահայտելով, որ երկու նախագահների անձնական կապերը կարող են նպաստել հարաբերությունների բարելավմանը։
Մինչդեռ Թրամփն ուրբաթ օրը նշել է, որ Զելենսկի-Պուտին գագաթնաժողով կազմակերպելը նույնքան դժվար է, որքան «յուղն ու քացախը խառնելը»։
«Մենք կտեսնենք՝ արդյոք Պուտինն ու Զելենսկին կաշխատեն միասին։ Գիտեք, դա մի քիչ նման է յուղի ու քացախի։ Նրանք այնքան էլ լավ չեն շփվում, ակնհայտ պատճառներով»,- ասել է նա լրագրողներին։
Թրամփն ավելացրել է. «Մենք կտեսնենք», արդյոք ինքը պետք է մասնակցի նման հանդիպմանը։