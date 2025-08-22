ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բարձրաստիճան ԴԱԻՇ-ի անդամ սպանվել է Հյուսիսային Սիրիայում
ԱՄՆ-ի Կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM) խոստանում է թիրախավորել Դաեշի ահաբեկիչներին ողջ տարածաշրջանում:
ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ իր ուժերը հյուսիսային Սիրիայի Աթիմա շրջանում իրականացրած գործողության ընթացքում սպանել են ԴԱԻՇ-ի բարձրաստիճան անդամի և հիմնական ֆինանսավորողներից մեկին։

Օգոստոսի 19-ին իրականացված գործողության արդյունքում սպանվել է ահաբեկիչը, ով «ուներ կապեր ԴԱԻՇ-ի ցանցի ողջ տարածաշրջանում՝ ուղղակի սպառնալիք հանդիսանալով ԱՄՆ-ի և Դաշնակից ուժերի, ինչպես նաև նոր Սիրիայի կառավարության համար»։

«Մենք շարունակելու ենք հետապնդել ԴԱԻՇ-ի ահաբեկիչներին անսասան վճռականությամբ՝ ողջ տարածաշրջանում», - ասաց ծովակալ Բրեդ Քուփերը, Կենտրոնական հրամանատարության հրամանատարը։

«Մեր գործընկերների և դաշնակիցների հետ միասին Կենտրոնական հրամանատարությունը հաստատակամ է մնում ԴԱԻՇ-ի վերջնական պարտությունը և ԱՄՆ-ի հայրենիքի պաշտպանությունը ապահովելու մեր հանձնառության մեջ»։

