Չինաստանը ՇՀԿ գագաթնաժողովին կհյուրընկալի համաշխարհային առաջնորդներին
Ավելի քան 20 երկրների առաջնորդներ կհավաքվեն Տյանցզինում, քանի որ նախագահ Սի Ցզինպինը կփորձի օգտագործել ՇՀԿ գագաթնաժողովը՝ տարածաշրջանային անվտանգությունն ու ազդեցությունը ամրապնդելու համար։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը այս ամսվա վերջին կհյուրընկալի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին և ավելի քան 20 կառավարությունների ղեկավարների՝ Չինաստանի տարածաշրջանային ազդեցության ամրապնդմանն ուղղված քաղաքական և անվտանգության հարցերով հանդիպման համար, ուրբաթ օրը հայտարարեց Պեկինը։

Աշխարհի մոտավորապես մեկ քառորդը ընդգրկող դաշինքի առաջնորդները օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 1-ը Տյանցզինում կայանալիք Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովին մասնակցելու ժամանակ կներկայացնեն իրենց կապերը խորացնելու նոր ծրագրեր, գագաթնաժողովի նախապատրաստական ​​աշխատանքների վերաբերյալ մամուլի ասուլիսում հայտարարեց արտաքին գործերի նախարարի օգնական Լյու Բինը։

Հավաքը տեղի է ունենում օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 1-ը՝ Պեկինի կողմից տարիների ընթացքում ամենամեծ ռազմական շքերթներից մեկը կազմակերպելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ, և քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի արտաքին և առևտրային քաղաքականությունը, մասնավորապես՝ Իսրայելի, Գազայի և մաքսատուրքերի վերաբերյալ, տարածաշրջանային հիմնական խաղացողներին ավելի է մոտեցնում Չինաստանին։

Մասնակիցների թվում են նաև անդամ պետությունների կամ հյուր երկրների, ինչպիսիք են Թուրքիան, Բելառուսը, Իրանը, Ղազախստանը, Պակիստանը և Վիետնամը, բարձրաստիճան առաջնորդներ։

Մալայզիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմը նույնպես նախատեսվում է մասնակցել գագաթնաժողովին՝ հոկտեմբերին Կուալա Լումպուրում Թրամփին և Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի այլ առաջնորդներին հյուրընկալելուց առաջ։

Հեգեմոնիզմը, հնացած մտածելակերպը դեռևս գործում են

Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը միջոցառմանը հանդես կգա հիմնական ելույթներով, որին կմասնակցեն նաև միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ։

«Գագաթնաժողովի միջոցով Չինաստանը հույս ունի «խթանել համագործակցության թափը և ՇՀԿ-ի կայունության և դիմադրողականության միջոցով արձագանքել միջազգային միջավայրի անորոշ և անկանխատեսելի գործոններին։ Այսօրվա աշխարհում հեգեմոնիզմի և ուժային քաղաքականության հնացած մտածելակերպը դեռևս ազդեցություն ունի, որոշ երկրներ փորձում են իրենց շահերը գերադասել մյուսներից, լրջորեն սպառնալով համաշխարհային խաղաղությանը և կայունությանը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության կայունության և դիմադրողականության շնորհիվ մենք կարող ենք լուծել անորոշությունները և անկանխատեսելի գործոնները և ստեղծել երկարատև խաղաղության բարենպաստ միջավայր», - լրագրողներին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Լյուն։

Գագաթնաժողովը կավարտվի Տյանցզինի հռչակագրի ստորագրմամբ և հրապարակմամբ։

2024 թվականին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կայանալիք ՇՀԿ գագաթնաժողովում առաջնորդները համաձայնել են ակտիվացնել համագործակցությունը տարածաշրջանային ահաբեկչության դեմ պայքարի, վերականգնվող էներգիայի և թվային տնտեսության ոլորտներում։

