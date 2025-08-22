ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
ՌԴ զորավարժություններ է անցկացնում Բալթիկ ծովում՝ սուզանավերի հարձակումների դեմ պայքարելու համար
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իր ռազմածովային ուժերը Բալթիկ ծովում պաշտպանական վարժանքներ են անցկացրել «ստորջրյա դիվերսանտների» դեմ։
Ռուսաստանը սկսել է խոշոր ռազմածովային ուսումնական ծրագիրը Խաղաղօվկիանական և Հյուսիսային սառուցյալ օվկիաններում և Բալթիկ ծովում / Reuters
12 hours ago

Պաշտպանության նախարարությունը ուրբաթ օրը տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ ջրասուզորդական ստորաբաժանումները ցուցադրել են իրենց «հմտությունները ստորջրյա դիվերսանտներին հայտնաբերելու և բռնելու գործում, ինչպես նաև FPV (առաջին դեմքից դիտման) անօդաչու թռչող սարքեր օգտագործելու ունակությունը՝ կեղծ թշնամուն պատկանող անօդաչու նավակներ ոչնչացնելու համար»։

Նշվեց, որ զորավարժությունների մասամբ նպատակն էր նաև գնահատել նավատորմի հակասուզանավային դիվերսիոն պաշտպանության ստորաբաժանումները։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 1-ին հրամայել է երկու ամերիկյան միջուկային սուզանավերի մոտենալ տարածաշրջանին՝ Ռուսաստանին հակազդելու համար, որն այս ամիս անցկացրել է իր երկրորդ սուզանավային պաշտպանության վարժանքները։

Սա այս ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամն էր, որ Ռուսաստանը անցկացրեց նավատորմի զորավարժություններ՝ հակասուզանավային բաղադրիչով։ Օգոստոսի 1-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ հրահանգել է երկու ամերիկյան միջուկային սուզանավեր մոտեցնել Ռուսաստանին։

Օգոստոսի առաջին շաբաթում ռուսական և չինական նավատորմերը համատեղ վարժանքներ էին անցկացրել Ճապոնական ծովում՝ պայմանական թշնամու սուզանավի որսման և ոչնչացման նպատակով։

Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ ցուցադրվում է ռուսական նավատորմի հրամանատար, ադմիրալ Ալեքսանդր Մոյսեևի մասնակցությունը Բալթիկ ծովի զորավարժություններին։ Վարժանքները ներառել են նաև օդանավակայանը թշնամու դրոնների հարձակումներից պաշտպանելու վարժանք։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
