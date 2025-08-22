Պաշտպանության նախարարությունը ուրբաթ օրը տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ ջրասուզորդական ստորաբաժանումները ցուցադրել են իրենց «հմտությունները ստորջրյա դիվերսանտներին հայտնաբերելու և բռնելու գործում, ինչպես նաև FPV (առաջին դեմքից դիտման) անօդաչու թռչող սարքեր օգտագործելու ունակությունը՝ կեղծ թշնամուն պատկանող անօդաչու նավակներ ոչնչացնելու համար»։
Նշվեց, որ զորավարժությունների մասամբ նպատակն էր նաև գնահատել նավատորմի հակասուզանավային դիվերսիոն պաշտպանության ստորաբաժանումները։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 1-ին հրամայել է երկու ամերիկյան միջուկային սուզանավերի մոտենալ տարածաշրջանին՝ Ռուսաստանին հակազդելու համար, որն այս ամիս անցկացրել է իր երկրորդ սուզանավային պաշտպանության վարժանքները։
Սա այս ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամն էր, որ Ռուսաստանը անցկացրեց նավատորմի զորավարժություններ՝ հակասուզանավային բաղադրիչով։ Օգոստոսի 1-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ հրահանգել է երկու ամերիկյան միջուկային սուզանավեր մոտեցնել Ռուսաստանին։
Օգոստոսի առաջին շաբաթում ռուսական և չինական նավատորմերը համատեղ վարժանքներ էին անցկացրել Ճապոնական ծովում՝ պայմանական թշնամու սուզանավի որսման և ոչնչացման նպատակով։
Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ ցուցադրվում է ռուսական նավատորմի հրամանատար, ադմիրալ Ալեքսանդր Մոյսեևի մասնակցությունը Բալթիկ ծովի զորավարժություններին։ Վարժանքները ներառել են նաև օդանավակայանը թշնամու դրոնների հարձակումներից պաշտպանելու վարժանք։