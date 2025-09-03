Աշխարհի առաջատար ցեղասպանագետների ասոցիացիայի ղեկավարը երկուշաբթի օրը հայտարարեց բանաձևի ընդունման մասին, որում նշվում է, որ բավարարվել են Իսրայելի կողմից Գազայում ցեղասպանություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ իրավական չափանիշները։
Միջազգային ցեղասպանագետների ասոցիացիայի 500 անդամներից քվեարկածների 86 տոկոսը աջակցել է այդ որոշմանը, որը հայտարարում է, որ «Իսրայելի քաղաքականությունն ու գործողությունները Գազայում համապատասխանում են ցեղասպանության իրավական սահմանմանը՝ համաձայն ՄԱԿ-ի Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժման մասին կոնվենցիայի (1948 թ.)»։
1994 թվականին հիմնադրվելուց ի վեր, ցեղասպանագետների ասոցիացիան ընդունել է ինը որոշում, որոնք ճանաչում են պատմական կամ ընթացիկ դեպքերը որպես ցեղասպանություն։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունից անմիջապես արձագանք չի եղել։
Իսրայելը հարձակումը Գազայի վրա սկսել է 2023 թվականի հոկտեմբերին՝ ի պատասխան Պաղեստինյան դիմադրության խմբի՝ Համասի, հարձակման իր տարածքի վրա։ Իսրայելի իշխանությունները հայտնում են, որ այդ հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 1,200 մարդ, և մոտ 250-ը գերեվարվել են։
Այդ ժամանակից ի վեր, Իսրայելի ռազմական գործողությունները սպանել են ավելի քան 63,000 պաղեստինցիների, վնասել կամ ոչնչացրել են շրջանի շենքերի մեծ մասը և ստիպել են գրեթե բոլոր բնակիչներին գոնե մեկ անգամ լքել իրենց տները։
Բացի այդ, ՄԱԿ-ի աջակցությամբ գործող համաշխարհային սովի մոնիտորինգի համակարգը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ Գազա քաղաքը և նրա շրջակա տարածքները պաշտոնապես սովի վիճակում են, և դա, հավանաբար, կծավալվի։
Սննդի անվտանգության ինտեգրված փուլային դասակարգման (IPC) համակարգը նշել է, որ 514,000 մարդ՝ Գազայի պաղեստինցիների մոտ մեկ քառորդը, գտնվում է սովի վիճակում, և այդ թիվը մինչև սեպտեմբերի վերջ կարող է հասնել 641,000-ի։