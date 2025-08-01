ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն մերժել է Արևմտյան երկրների կողմից Պաղեստինը ճանաչելու վերջին որոշումները՝ դրանք անվանելով «անտեղի»։
«Այս երկրներից ոչ մեկը չունի Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու կարողություն», - հինգշաբթի օրը Fox Radio-ին տված հարցազրույցում ասաց ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիոն։
«Պաղեստինյան պետություն չի կարող լինել, եթե Իսրայելը չհամաձայնի դրան։ Նրանք նույնիսկ չեն կարող ասել ձեզ, թե որտեղ է գտնվում այս Պաղեստինյան պետությունը։ Նրանք չեն կարող ասել ձեզ, թե ով է այն կառավարելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ երրորդը՝ դա հակաարդյունավետ է», - ասաց պետքարտուղար Ռուբիոն։
Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, որն ունի վետոյի իրավունք և միակն է, որն այն օգտագործել է Իսրայելի պատերազմը Գազայում քննադատող բանաձևերի դեմ։
Ընդգծելով, որ ՀԱՄԱՍ-ը դեռևս 20 մարդու պատանդ է պահում և ավելի քան 50 մարդու դիակներ՝ Մարկո Ռուբիոն մեղադրել է Արևմտյան երկրներին ՀԱՄԱՍ-ի կողմը «միավորվելու» մեջ։
«Ի վերջո, ՀԱՄԱՍ-ի կողմը Պաղեստինյան պետականության կողմն է։ Այսպիսով, դուք ստեղծում եք այս պարգևը», - ասաց պետքարտուղար Ռուբիոն։
Այս քայլի կողմնակիցները հայտարարել են, որ դա պարգևատրում չէ, այլ տարածաշրջանում խաղաղության նախապայման։
Մարկո Ռուբիոն նաև պնդել է, որ վերջին որոշումները «վնասում» են հրադադարի վերաբերյալ բանակցություններին։
Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ շատ դեպքերում վերջին ճանաչման որոշումները իրականում վերաբերում են ներքին քաղաքականությանը, որոշ երկրներ բախվում են ներքին ճնշման՝ կողմը բռնելու՝ անկախ աշխարհաքաղաքական հետևանքներից։
«Նրանք իրականում վնասում են գործին, չեն օգնում, քանի որ նրանց հայտարարությունը ոչինչ չի փոխելու, բացի այն, որ խրախուսում և պարգևատրում է Համասին, որն այժմ աշխարհում ունի բոլոր հիմքերը չհամաձայնելու հրադադարին և չազատ արձակելու այս պատանդներին», - ասաց Մարկո Ռուբիոն։
Ռուբիոն կոչ է արել այս բոլոր երկրներին միավորվել՝ ՀԱՄԱՍ-ի վրա ճնշում գործադրելու համար՝ «անհապաղ» 20 կենդանի պատանդներին ազատ արձակելու համար։
Արևմտյան երկրների քայլերը՝ Պաղեստինը ճանաչելու համար
Քանի որ Իսրայելը շարունակում է անդադար ռմբակոծել պաշարված Գազան և պահպանում է անկլավի լիակատար շրջափակումը, արևմտյան երկրները դատապարտում են Թել Ավիվի վայրագությունները և իրենց աջակցությունն են հայտնում Պաղեստինի պետականությանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հունիսի վերջին հայտարարեց, որ որոշել է ճանաչել Պաղեստին պետությունը և այդ մասին պաշտոնական հայտարարություն կանի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում։
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին և Մալթայի ԱԳ նախարարության մշտական քարտուղար Քրիստոֆեր Կուտախարը նույնպես հայտարարեցին, որ իրենց երկրները որոշել են ճանաչել Պաղեստինը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարեց, որ Մեծ Բրիտանիան սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում կճանաչի Պաղեստինի պետությունը, եթե Իսրայելը չկատարի որոշակի պայմաններ։
Սլովենիան, որը Եվրամիության անդամ է, դարձավ առաջին արևմտյան երկիրը, որն արգելեց Իսրայելի հետ զենքի առևտուրը։
Պետությունների որոշումները, ինչպես սպասվում է, կպաշտոնականացվեն սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ։ Դրանք հետևում են այն գիտակցմանը, որ Իսրայելը սովամահ է անում Գազայի բնակչությանը, և ավելի ու ավելի շատ մարդիկ Իսրայելի պատերազմը չեն անվանում ցեղասպանություն։