ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը վերջերս ենթարկվել է Մոհսի վիրահատության՝ մաշկի քաղցկեղի վերքերը հեռացնելու համար, հինգշաբթի օրը CNN-ին հաստատեց նրա մամուլի խոսնակը։
Միջամտության ճշգրիտ ամսաթիվը չի հրապարակվել, սակայն CNN-ի հաղորդման համաձայն՝ առցանց շրջանառվող կադրերում երևում է 82-ամյա Բայդենին՝ ճակատին սպիով։
Մոհսի վիրահատությունը տեխնիկա է, որի դեպքում մաշկի բարակ շերտերը հեռացվում են և մանրադիտակի տակ հետազոտվում մինչև քաղցկեղի բջիջների բացակայությունը։
Այն հաճախ օգտագործվում է զգայուն հատվածներում, ինչպիսիք են դեմքը և ձեռքերը, կրկնվող կամ արագ աճող վերքերի դեպքում։
Բայդենի կրծքավանդակից նախկինում բազալ բջջային քաղցկեղ էր հեռացվել 2023 թվականին՝ պաշտոնավարման ընթացքում։
«Բոլոր քաղցկեղային հյուսվածքները հաջողությամբ հեռացվել են և Բայդենը կշարունակի «դերմատոլոգիական հսկողությունը», - ասաց այդ ժամանակ Սպիտակ տան բժիշկ, բժիշկ Քևին Օ'Քոնորը։
Մայիսին նախկին նախագահի մոտ ախտորոշվել էր շագանակագեղձի քաղցկեղի ագրեսիվ ձև, որը տարածվել էր նրա ոսկորների վրա։ Այդ ժամանակվանից նա սկսել է բերանային բուժում և շարունակում է լավատեսորեն տրամադրված մնալ։
Բայդենի ֆիզիկական առողջությունը և մտավոր սրությունը հաճախակի ուշադրության առարկա էին նրա նախագահության ընթացքում։
Նա կտրուկ դադարեցրեց իր վերընտրության համար պայքարը 2024 թվականի հուլիսին՝ Դոնալդ Թրամփի դեմ բանավեճի անհաջող ելույթից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց, որը լայն մտահոգություն առաջացրեց Դեմոկրատական կուսակցության շրջանակներում։
Բայդենը 2020 թվականի իր հաղթանակի ժամանակ երբևէ ընտրված ամենատարեց մարդն էր։ Այդ ռեկորդը գերազանցվել էր անցյալ տարի, երբ նախագահ ընտրվեց այժմ 79-ամյա Թրամփը։
Պաշտոնը թողնելուց հետո Բայդենը համեմատաբար քիչ է ներկայացել՝ ընդամենը մի քանի հրապարակային ելույթ ունենալով։
Ապրիլին նա ելույթ ունեցավ՝ պաշտպանելով Սոցիալական ապահովագրության վարչակազմին Թրամփի վարչակազմի կողմից առաջարկվող կրճատումների դեմ։