Իսրայելը կգնի ԱՄՆ-ի օդային վերալիցքավորման տանկերը՝ 500 միլիոն դոլար վճարելով ԱՄՆ-ի կողմից
Վաշինգտոնը իր դաշնակից Իսրայելին տրամադրում է միլիարդավոր դոլարներ յուրաքանչյուր տարի՝ ամերիկյան զենքեր և սարքավորումներ գնելու համար:
August 21, 2025

Իսրայելը նախատեսում է գնել երկու Boeing ընկերության արտադրած KC-46 ռազմական օդային լիցքավորման ինքնաթիռներ՝ 500 միլիոն դոլար արժողությամբ գործարքի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվելու է ԱՄՆ-ի ռազմական աջակցության միջոցով, հայտնում է Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը։

Նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ պայմանագիրը կստորագրվի ԱՄՆ կառավարության հետ, երբ Իսրայելի պաշտպանության գնումների նախարարական հանձնաժողովը հաստատի այն։

ԱՄՆ կառավարությունը վերահսկում է ռազմական տեխնիկայի վաճառքն ու փոխանցումները այլ երկրներին։

Պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն՝ բանակն արդեն ունի չորս Boeing ընկերության արտադրած KC-46 օդային լիցքավորման ինքնաթիռներ։

Նախարարության գլխավոր տնօրեն Ամիր Բարամը հայտարարության մեջ նշել է, որ այս ինքնաթիռները կուժեղացնեն բանակի երկարաժամկետ ռազմավարական հնարավորությունները՝ հնարավորություն տալով գործել ավելի հեռավոր տարածքներում՝ ավելի մեծ ուժով և ընդլայնված ծավալով։

Իսրայելը նման օդային լիցքավորման ինքնաթիռներ է օգտագործել Իրանի դեմ հունիսին իրականացված 12-օրյա օդային պատերազմի ընթացքում։

Հայտարարության մեջ նշվում է, որ պայմանագիրը ներառում է ինքնաթիռների համալրում իսրայելական համակարգերով, սակայն մանրամասներ չեն նշվել։

Վաշինգտոնը իր դաշնակից Իսրայելին ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ է տրամադրում ամերիկյան զենքեր և սարքավորումներ գնելու համար։

«Պայմանագրի ծավալը գնահատվում է մոտավորապես կես միլիարդ ԱՄՆ դոլար, և այն ֆինանսավորվում է ԱՄՆ-ի օգնության միջոցով»,- նշվում է նախարարության հայտարարության մեջ։

Վերջին շրջանում որոշ ամերիկացի հանրապետականներ և դեմոկրատներ հարց են բարձրացրել՝ արդյոք կառավարությունը պետք է շարունակվի Իսրայելին ռազմական աջակցություն տրամադրել՝ հաշվի առնելով Գազայում իրականացվող ցեղասպանությունը և մտահոգությունները, թե հարկատուների գումարները կարող են ավելի լավ օգտագործվել ներքին առաջնահերթությունների համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
