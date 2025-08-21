Իսրայելը նախատեսում է գնել երկու Boeing ընկերության արտադրած KC-46 ռազմական օդային լիցքավորման ինքնաթիռներ՝ 500 միլիոն դոլար արժողությամբ գործարքի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվելու է ԱՄՆ-ի ռազմական աջակցության միջոցով, հայտնում է Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը։
Նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ պայմանագիրը կստորագրվի ԱՄՆ կառավարության հետ, երբ Իսրայելի պաշտպանության գնումների նախարարական հանձնաժողովը հաստատի այն։
ԱՄՆ կառավարությունը վերահսկում է ռազմական տեխնիկայի վաճառքն ու փոխանցումները այլ երկրներին։
Պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն՝ բանակն արդեն ունի չորս Boeing ընկերության արտադրած KC-46 օդային լիցքավորման ինքնաթիռներ։
Նախարարության գլխավոր տնօրեն Ամիր Բարամը հայտարարության մեջ նշել է, որ այս ինքնաթիռները կուժեղացնեն բանակի երկարաժամկետ ռազմավարական հնարավորությունները՝ հնարավորություն տալով գործել ավելի հեռավոր տարածքներում՝ ավելի մեծ ուժով և ընդլայնված ծավալով։
Իսրայելը նման օդային լիցքավորման ինքնաթիռներ է օգտագործել Իրանի դեմ հունիսին իրականացված 12-օրյա օդային պատերազմի ընթացքում։
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ պայմանագիրը ներառում է ինքնաթիռների համալրում իսրայելական համակարգերով, սակայն մանրամասներ չեն նշվել։
Վաշինգտոնը իր դաշնակից Իսրայելին ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ է տրամադրում ամերիկյան զենքեր և սարքավորումներ գնելու համար։
«Պայմանագրի ծավալը գնահատվում է մոտավորապես կես միլիարդ ԱՄՆ դոլար, և այն ֆինանսավորվում է ԱՄՆ-ի օգնության միջոցով»,- նշվում է նախարարության հայտարարության մեջ։
Վերջին շրջանում որոշ ամերիկացի հանրապետականներ և դեմոկրատներ հարց են բարձրացրել՝ արդյոք կառավարությունը պետք է շարունակվի Իսրայելին ռազմական աջակցություն տրամադրել՝ հաշվի առնելով Գազայում իրականացվող ցեղասպանությունը և մտահոգությունները, թե հարկատուների գումարները կարող են ավելի լավ օգտագործվել ներքին առաջնահերթությունների համար։