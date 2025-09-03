Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը քննադատել է ԱՄՆ-ի որոշումը՝ Պաղեստինյան պաշտոնյաներին վիզաներ չտրամադրելու վերաբերյալ՝ Իսրայել-Պաղեստին հակամարտության շուրջ ՄԱԿ-ի բարձր մակարդակի հանդիպումից առաջ՝ անվանելով այն «անընդունելի»։
«Ամերիկյան որոշումը՝ Պաղեստինյան պաշտոնյաներին վիզաներ չտրամադրելը, անընդունելի է։ Մենք կոչ ենք անում այս միջոցը վերացնել և ապահովել Պաղեստինյան ներկայացուցչությունը՝ համաձայն Հյուրընկալող երկրի համաձայնագրի»,- Մակրոնը գրել է երեքշաբթի օրը ԱՄՆ սոցիալական մեդիա հարթակ X-ում։
Մակրոնը նշել է, որ զրուցել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանի հետ, որի հետ նա համանախագահելու է Նյու Յորքում սեպտեմբերի 22-ին կայանալիք Երկու պետությունների լուծման վերաբերյալ համաժողովը։
«Մեր նպատակը պարզ է՝ ապահովել հնարավորինս լայն միջազգային աջակցություն Երկու պետությունների լուծմանը՝ միակ ճանապարհը, որը կարող է բավարարել թե՛ իսրայելցիների, թե՛ պաղեստինցիների օրինական ձգտումները»,- ավելացրել է նա։
Ֆրանսիայի նախագահը շեշտել է, որ խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է մշտական հրադադար, բոլոր պատանդների ազատ արձակում, լայնածավալ հումանիտար օգնության առաքում Գազա և կայունացման առաքելության տեղակայում այդ տարածքում։
Նա նաև ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է ապահովել, որ պաղեստինյան դիմադրության խումբ Համասը զինաթափվի և բացառվի Գազայի կառավարման գործընթացից, մինչդեռ Պաղեստինյան իշխանությունը պետք է վերափոխվի և ամրապնդվի։
«Որևէ հարձակում, անեքսիայի փորձ կամ բնակչության հարկադիր տեղահանում չի կարող խափանել այն շարժումը, որը մենք ստեղծել ենք թագաժառանգի հետ՝ շարժում, որին արդեն միացել են բազմաթիվ գործընկերներ»,- նշել է նա։
Համաձայն Մակրոնի՝ համաժողովը նպատակ ունի դառնալ «որոշիչ շրջադարձ» տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության համար։
Անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնը չեղարկել է վիզաները Պաղեստինյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում՝ նախագահ Մահմուդ Աբբասի համար՝ փաստացիորեն խոչընդոտելով նրանց Նյու Յորք մեկնելուն ՄԱԿ-ի հանդիպումների համար, այն ժամանակ, երբ մի շարք եվրոպական երկրներ պատրաստվում են ճանաչել Պաղեստինի պետությունը։
Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանել է ավելի քան 63,500 պաղեստինցիների Գազայում։ Ցեղասպանական արշավը ավերել է այդ տարածքը, որը կանգնած է սովի առջև։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանում՝ Գազայի դեմ պատերազմի համար։